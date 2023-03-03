經濟

WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心

【明報專訊】港府今年繼續派發電子消費券刺激經濟，電子錢包WeChat Pay HK母公司騰訊 （0700）金融科技副總裁洪丹毅表示，不擔心今年消費券減額會影響用戶消費力度，並相信消費券有助提振商戶復常信心，帶動經濟復蘇。洪丹毅表示，截至今年2月，WeChat Pay HK註冊用戶達500萬，覆蓋約15萬間本地商戶。他認為用戶數仍有上升空間，與增加商戶數為相輔相成。

覆蓋約15萬間本地商戶

同時，洪丹毅亦透露，今年推廣消費券力度將與去年相若，與各銀行合作，推出綁定銀行卡至WeChat Pay HK的額外消費優惠；他又表示，用戶已習慣使用WeChat Pay HK支付，於去年底用戶使用完消費券後，亦會過帳落錢包繼續使用，特別通關後用戶使用率進一步提升。

「通關」後交易筆數升7倍

他又指出，1月份WeChat Pay HK商品交易額（GMV）顯著提升，特別用戶使用錢包繳費較過去平均水平明顯增長。他又透露，今年將進軍巴士車費支付，完善生活繳費支付場景，目標是日後覆蓋本港99%網上生活繳費服務。

洪丹毅亦分享有關「通關」後港人消費數據，首3個星期（2月6日至2月28日）與「通關」前同期（12月6日至12月28日）比較，使用跨境支付的WeChat Pay HK用戶數目上升12倍，交易筆數升7倍。

港人主要到訪內地、澳門和日本等地消費。當中以內地最受歡迎，WeChat Pay HK內地跨境消費用戶數目激增16倍，交易筆數激增10倍。內地熱門線下商戶集中在超市、便利店、餐飲和交通。

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