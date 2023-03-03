經濟

商務部：積極推政策支持新能源車消費

【明報專訊】商務部部長王文濤昨於國務院新聞辦新聞發布會上透露，今年將在落實好政策的同時，積極出台新政策措施，例如指導地方開展新能源汽車下鄉活動、優化充電等使用環境，支持新能源汽車的消費。

推進綠色智能家電下鄉

王文濤表示，去年針對新能源汽車出台一系列政策，效果比較明顯，新能源汽車銷售增長近一倍，超過680萬輛，新能源汽車滲透率亦大大提高，現每銷售4輛汽車，就有1輛是新能源汽車。他預告在落實好政策的同時，積極出台新政策措施，比如指導地方開展新能源汽車下鄉活動、優化充電等使用環境，支持新能源汽車的消費。

王文濤直言，新能源汽車下鄉比城市新能源汽車消費更複雜，例如充電樁等配套設施建設如何完善，政府將會同有關部門做好規劃，加大力度，穩步推進。他又提到將會擴大二手車的流通，推進綠色智能家電下鄉和以舊換新，促進家電家居消費，與此同時，將支持消費新業態新模式健康發展，激發消費活力。

蔚來急跌13% 交銀降收入預測

另外，蔚來汽車（9866）、理想汽車（2015）日前公布2月銷售數據，銷量齊升近倍，交銀國際認為2月的銷量符合預期，隨着經濟的恢復和可能出台的新的消費刺激，加上4月上海車展新車型發布後，第2季度的銷量將可恢復到去年的平均水平。該行又指，汽車股的估值都處於歷史低位，從均值回歸的角度看，現時是不錯的買點，重申看好比亞迪（1211），同時也推薦關注理想汽車。

蔚來汽車日前公布去年虧損擴大2.6倍至144億元人民幣，今年首季度指引亦低於預期，拖累昨天大挫13%至69.2元，創上市新低，交銀國際預期，蔚來汽車今年的銷量增長動能將主要來自於ET5，但因其毛利率較低，將會拖累集團毛利率恢復，交銀分別下調蔚來今、明兩年的收入預測18.4%及17.7%，預計今年的淨虧損在居高不下的運營費用拖累下保持高位，目標價下調至83.1元，維持中性評級。

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