百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成

集團去年第四季收入按年跌4.8%至11.65億美元；正常化EBITDA為2億美元，按年跌34.7%。去年全年計，百威亞太收入按年下跌4.6%至64.78億美元；毛利率為50%，按年下跌3.9個百分點；啤酒總銷量合計錄得88.49億公升，按年增0.7%，主要因韓國及印度的強勁表現被內地大規模渠道關閉所抵消。集團擬派末期股息3.78美仙，按年增25.2%。百威昨隨大市跌2%，收報24.65元。

料業務陸續恢復 對前景樂觀

內地業務方面，由於夜場及餐館等渠道大範圍及大規模關閉，削弱高端化策略的正面影響，全年銷量下跌3%，不過百威及超高端產品銷量，仍在超過半數擴張城市錄得雙位數增長。

楊克表示，內地防疫政策去年影響行業銷售，第四季更是最具挑戰性的時間，餐館及夜場渠道至2月底已接近完全開放，有信心今年首季後業務將持續恢復，對前景保持樂觀。他又以其他市場為例，重新爆發疫情的影響程度亦會有所減少，預計只要內地不再出現大規模的渠道限制，將不會再現去年的跌幅。

內地中層收入看升 力拓高端產品

他又表示，今年將繼續拓展內地業務，包括將百威業務範圍擴至220個城市，超高端業務就由51個城市擴至60個城市。隨着內地中層家庭收入未來明顯增加，將更追求高端產品，加上內地政策積極推動本地消費，亦有利集團業務發展。

楊克強調，集團早在10年前已在內地發展高端市場業務，去年高端及超高端收入已高於疫情前水平，未來將繼續加強該業務產品組合。