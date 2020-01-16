經濟

美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨

【明報專訊】美股續受美國聯儲局或保持高息更長時間而波動，恒指周三急升逾800點後，昨日出現回吐，早段最多曾跌約300點，低見20,231點，港股隨後喘穩，跌幅略收窄。恒指成功企在10天線（20,370點）以上收市，報20,429點，下跌190點或0.92%。前日上升較多的科技股，昨日借美國眾議院通過議案賦予總統禁止TikTok的權力而普遍回吐。分析認為恒指昨日是急升後的合理回調，內地傳將經濟增長目標進取地定為6%，認為後市可觀察將有甚麼支持政策推出。

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日下跌0.83%，收報6857點。港股主板成交1105億元，較周二減少28%。北水通過港股通淨流入73.12億元，其中主要流入指數追蹤ETF，盈富基金（2800）昨有12.07億元淨買入，恒生國指ETF（2828）淨流入17.22億元，南方科指ETF（3033）淨流入6.73億元。

阿里急瀉4.7% 騰訊跌1.6%

中國移動（0941）本月23日將公布業績，市場平均預期去年度每股派息上升12.3%至4.56元，昨日有4.26億北水淨買入，股價曾見62元，昨收報61元，升0.66%，續創2019年4月以來新高。

美國眾議院外交委員會通過議案賦予總統禁止在美使用TikTok的權力，地緣政治風險加上美國高利率預期升溫，恒生科技指數昨日跑輸大市，下跌1.42%，收報4126點。其中阿里巴巴（9988）下跌4.68%，騰訊（0700）跌1.63%，加上京東（9618）和美團（3690）合共拖低恒指126點；新能源車股蔚來（9866）第四季虧損擴大1.7倍遜預期，股價昨日大跌13%，收報69.2元。不過內地航空股獲摩根大通唱好前景，國航（0753）逆市勁升7.7%，南航（1055）亦漲3.49%。

證券界：可留意撐經濟國策內容

耀才證券研究部總監植耀輝認為，周三恒指上升過急，昨日只屬合理回吐。至於美擬禁用TikTok影響，他認為遠未到成事階段，相信科技股是借勢下調，實際影響不大。他表示目前港股仍處於拉鋸局面，內地對經濟的定調對後市較為重要，昨日市傳內地訂立較進取的經濟增長目標，可以留意有甚麼跟進政策出台。從技術分析角度，恒指去年7月失守長期支持位250月線後急挫，目前250月線在21,000點，他認為可留意恒指能否收復企穩在該水平。

相關字詞﹕電動車股 航空股 植耀輝 科技股 恒指 港股

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