尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高

業主270萬購入 租金回報率4.4厘

此外，大圍港鐵站上蓋柏傲莊II近月入伙，帶動屋苑於上月共錄127宗租賃成交。中原副區域營業董事馮澤源指，屋苑6B座中層D室，實用面積266方呎，開放式間隔，以月租1.45萬元租出，實用呎租54.5元。業主2020年688.7萬元一手購入，租金回報約2.5厘。屋苑同類單位6B座低層D室，266方呎開放式戶，於上月初以1.3萬元租出，實用呎租48.9元，反映同類租金不足一個月升逾一成。

另外，啟德新區上月全月錄約132宗租賃成交，按月升28%，創6個月新高，入伙盤MONACO佔52宗，屋苑2A座中低層F室，實用354方呎，1房間隔，以1.57萬元租出，實用呎租44元。業主2021年2月以約859萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

天晉3房逼1400萬 3個月彈110萬

買賣方面，部分屋苑樓價顯著反彈。中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳天晉2座中層C室，實用706方呎，3房1套間隔，以1398萬元易手，實呎19,802元。原業主2011年約735.3萬元一手購入，帳面升約662.7萬元或約90%。翻查紀錄，同類單位另一2座中層C室，同為706方呎3房1套間隔，去年11月以1288萬元易手，相隔三個多月成交價急彈約110萬元或8.5%。同類成交價最高紀錄為2018年以1492萬元沽出，實呎21,133元，現時僅比該成交低94萬元或6%。

維港頌4房首獲利 5450萬易手

北角維港頌罕錄獲利個案，位於1座中層A室，實用1504方呎，4房雙套間隔，享海景，以5450萬元易手，實呎36,237元，為屋苑同類4房戶首宗帳面獲利個案，亦為屋苑最少一年來二手成交呎價新高。原業主2017年5047萬元一手購入，帳面升403萬元，若連同入市時的發展商回贈，料獲利約一成。

[香港地產]