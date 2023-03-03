經濟
香港地產

尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高

【明報專訊】內地與本港全面通關後，本港住宅租賃價量齊升，其中以新界北區，包括上水及粉嶺一帶租賃市場最為活躍。區內代理指出，上水新樂街單幢盤尚宜低層C室，實用面積169方呎，近日以月租1萬元租出，實用呎租59.2元，創新界北呎租新高。業主去年3月曾以8500元租出，至今約1年，租金反彈近兩成，大幅跑贏大市。業主2021年以約270萬元一手購入，租金回報由去年3.8厘，升至現時4.4厘。

業主270萬購入 租金回報率4.4厘

此外，大圍港鐵站上蓋柏傲莊II近月入伙，帶動屋苑於上月共錄127宗租賃成交。中原副區域營業董事馮澤源指，屋苑6B座中層D室，實用面積266方呎，開放式間隔，以月租1.45萬元租出，實用呎租54.5元。業主2020年688.7萬元一手購入，租金回報約2.5厘。屋苑同類單位6B座低層D室，266方呎開放式戶，於上月初以1.3萬元租出，實用呎租48.9元，反映同類租金不足一個月升逾一成。

另外，啟德新區上月全月錄約132宗租賃成交，按月升28%，創6個月新高，入伙盤MONACO佔52宗，屋苑2A座中低層F室，實用354方呎，1房間隔，以1.57萬元租出，實用呎租44元。業主2021年2月以約859萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

天晉3房逼1400萬 3個月彈110萬

買賣方面，部分屋苑樓價顯著反彈。中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳天晉2座中層C室，實用706方呎，3房1套間隔，以1398萬元易手，實呎19,802元。原業主2011年約735.3萬元一手購入，帳面升約662.7萬元或約90%。翻查紀錄，同類單位另一2座中層C室，同為706方呎3房1套間隔，去年11月以1288萬元易手，相隔三個多月成交價急彈約110萬元或8.5%。同類成交價最高紀錄為2018年以1492萬元沽出，實呎21,133元，現時僅比該成交低94萬元或6%。

維港頌4房首獲利 5450萬易手

北角維港頌罕錄獲利個案，位於1座中層A室，實用1504方呎，4房雙套間隔，享海景，以5450萬元易手，實呎36,237元，為屋苑同類4房戶首宗帳面獲利個案，亦為屋苑最少一年來二手成交呎價新高。原業主2017年5047萬元一手購入，帳面升403萬元，若連同入市時的發展商回贈，料獲利約一成。

[香港地產]

相關字詞﹕維港頌 天晉 尚宜 呎租破頂 通關效應 租金反彈 柏傲莊 租務成交 新高成交

上 / 下一篇新聞

NOVO 2B收逾萬票 7個月來最熱 明日首輪開售352伙 超購逾29倍
NOVO 2B收逾萬票 7個月來最熱 明日首輪開售352伙 超購逾29倍
上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多
上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多
啟德跑道商業地估值每呎低見1500元
啟德跑道商業地估值每呎低見1500元
海富中心高層呎價1.9萬沽 8年蝕14%
海富中心高層呎價1.9萬沽 8年蝕14%
美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨
美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨
B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長
B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長
香港寬頻接收購要約 未與HGC達任何協議
香港寬頻接收購要約 未與HGC達任何協議
百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成
百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成
商務部：積極推政策支持新能源車消費
商務部：積極推政策支持新能源車消費
萬科配股淨籌39億 AH股價同插水
萬科配股淨籌39億 AH股價同插水
港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率
港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率
中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村
中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村
WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心
WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心
置富分派微跌 派息率重上100%
置富分派微跌 派息率重上100%
吉利伙雷諾開車企 沙特阿美現金入股
吉利伙雷諾開車企 沙特阿美現金入股
海港52年來首見基礎虧損
海港52年來首見基礎虧損
港股實名制3月20日實行 證監促投資者盡快授權
港股實名制3月20日實行 證監促投資者盡快授權
永利首兩月錄盈利
永利首兩月錄盈利
Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%
Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%
星洲增投資移民門檻至5822萬
星洲增投資移民門檻至5822萬
傳中國阻軟銀轉移在華合資權益
傳中國阻軟銀轉移在華合資權益
張兆聰：信玻盈利料復蘇 逢試底小注吸
張兆聰：信玻盈利料復蘇 逢試底小注吸
方保僑：被疫情耽誤的5G技術
方保僑：被疫情耽誤的5G技術
植耀輝：超媒體炒作居多有保留
植耀輝：超媒體炒作居多有保留
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
盧駿匡：短期後抽倘升穿20674點 確認新一輪升浪
盧駿匡：短期後抽倘升穿20674點 確認新一輪升浪
劉思明：內地住戶存款增速左右A股表現
劉思明：內地住戶存款增速左右A股表現
周顯：應趁樓價跌時撤辣
周顯：應趁樓價跌時撤辣
譚新強：「政治解決烏克蘭危機立場」 中國有機會締造和平
譚新強：「政治解決烏克蘭危機立場」 中國有機會締造和平
湯文亮：低價賣地好過流標
湯文亮：低價賣地好過流標
澳洲利率倘下半年回穩 樓市將復蘇
澳洲利率倘下半年回穩 樓市將復蘇