經濟
香港地產

啟德跑道商業地估值每呎低見1500元

【明報專訊】新地（0016）日前以47.29億元、每方呎樓面地價3103元中標旺角洗衣街巨無霸商業地，遠低於市場預期下限16%，而下年度賣地表內3幅商業地的估值亦即時被調低。其中屢遇波折的啟德跑道區第4C區4號地，先遭撻訂，其後重推亦逃不過流標命運，加上啟德發展區尚未成熟，預計來年度推出時仍具流標風險。有測量師將該地皮估值調低至12.95億元，以可建樓面逾86萬方呎計，每方呎樓面地價僅1500元，較2019年5月高銀（0530）以逾111億元中標價大幅縮水近九成，地皮或再流標。

可建86萬方呎 估值低至13億

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，洗衣街地皮屬旺角核心地段，中標價之低，出乎意料之外，反映發展商對商業地後市不樂觀，因而影響商業地的價值，其中曾遭撻訂、重推再流標的啟德第4C區4號商業地，因地皮尚在發展中的啟德發展區，回本期將較長，每方呎樓面地價估值1500元，較早前估值約3000元大減一半。若與高銀2019年5月中標價、每方呎樓面地價12,888元對比，地皮最新估值較4年前大跌88%。

低4年前高銀中標價近九成

翻查資料，高銀2019年5月中標上述商業地，一個月後以本港局勢不穩為由而撻訂離場，被沒收2500萬元。同年9月政府再推售地皮，收到5份標書，惟入標價不達政府底價而流標收場。2021年10月規劃署和土木工程拓展署向九龍城區議會提交改劃文件，擬把啟德發展區5幅商業/酒店地改劃為住宅用途，當中包括第4C區4號地皮，惟該地於去年6月被城規會否決轉作住宅用途。

金鐘廊重建項目估值調低38%

另外，下年度推出、市場矚目的金鐘廊重建項目，於上周公布來年度賣地計劃時，該地估值約154億元、每方呎樓面地價約1.44萬元，惟洗衣街地日前低價批出後，張翹楚亦大幅調低該地估值至逾96億元，每方呎樓面地價僅約9000元，估價較早前低38%。至於舊灣仔警察已婚宿舍商業地，估計可建樓面約23.85萬方呎，上周公布賣地計劃時，張氏對該地估值約21億元，預計每方呎樓面地價約9050元，現調低16%至18.12億元，每方呎樓面地價約7600元。

[香港地產]

相關字詞﹕地皮估值 金鐘廊 城規會 高銀金融 張翹楚 洗衣街商業地王 新地

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