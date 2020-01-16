經濟
香港地產

NOVO 2B收逾萬票 7個月來最熱 明日首輪開售352伙 超購逾29倍

【明報專訊】踏入3月，政府解除口罩令，新盤市場氣氛亦轉趨熾熱，首輪開售前累收破萬票的情景重現。新地（0016）旗下、樓花期約15個月的屯門兆康NOVO LAND第2B期昨晚8時截票，新地表示，該盤一周共累收10,691票，當中包括196票為代理入票。以明日首輪開售352伙計，超額認購逾29倍，屬去年8月同系NOVO LAND第1B期首輪開售前4日累收約12,887票後，7個月以來市場上首個首輪開售前累收逾萬票的新盤。

明報記者 容婌維

去年全年樓價跌逾15%，第四季跌幅尤其明顯，加上內地與本港仍未通關，美國加息陰霾揮之不去，當時新盤收票表現一般，其中去年12月，保利置業（0119）及尚嘉合作的油塘朗譽，首輪推售128伙，收票8日接獲約166個認購登記，僅足額認購（見圖）。

KOKO ROSSO累沽300伙 套24億

新春過後踏入2月起，內地與香港正式全面通關，加上上周三財政預算案公布調低首置印花稅稅階後，上周五晚推售首批148伙的會德豐藍田KOKO ROSSO，首輪開售前累收約6594票，成為半年來收票最多的新盤，並即晚沽清首輪148伙。該盤於剛過去周三晚乘勝追擊進行次輪銷售160伙，亦即晚售罄。項目兩輪大型銷售合計售出300伙，套現約23.84億元，令樓市氣氛更趨熾熱。昨日截票的NOVO LAND第2B期，一周累收破萬票，更是7個月以來首輪開售前收票最多的新盤。新地代理總經理陳漢麟指NOVO LAND第2B期的認購登記中，約兩成票源屬A組（須最少購買一個3房戶或最少兩個指明單位）入票，有機會周末加推及公布次輪銷售安排。

長沙灣睿峰昨連沽3伙

在大型新盤銷售帶動下，3月首兩天，新盤市場已累錄約180宗成交，其中近九成來自KOKO ROSSO次輪即晚沽清的160伙，而該盤昨日再錄3宗成交，單日吸金2480萬元。新盤餘貨亦續錄成交，由VMS鼎珮持有的長沙灣現樓睿峰，昨日連沽3伙，單日吸金逾3245萬元。成交紀錄冊顯示，新成交單位包括東翼22樓B室、36樓A室，以及西翼5樓C室，實用面積由319至639方呎，成交價由695.5萬至1547.3萬元，實呎由21,803元至24,214元。睿峰3月至今已累錄4宗成交，套現逾4685萬元。

星凱本月開齋 兩房半售1272萬

另外，中洲置業旗下已獲批入伙紙的火炭星凱‧堤岸，3月新錄首宗成交；中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，新售出單位為2座39樓D室，屬實用582方呎的2房連工作間單位（俗稱2房半間隔），成交價1271.7萬元，實呎21,851元。項目自2021年底開售至今累沽890伙，套現逾91億元，平均成交呎價約2.03萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕新盤成交 睿峰 星凱‧堤岸 新盤收票 NOVO LAND 第2B期

上 / 下一篇新聞

上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多
上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多
啟德跑道商業地估值每呎低見1500元
啟德跑道商業地估值每呎低見1500元
海富中心高層呎價1.9萬沽 8年蝕14%
海富中心高層呎價1.9萬沽 8年蝕14%
尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高
尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高
美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨
美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨
B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長
B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長
香港寬頻接收購要約 未與HGC達任何協議
香港寬頻接收購要約 未與HGC達任何協議
百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成
百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成
商務部：積極推政策支持新能源車消費
商務部：積極推政策支持新能源車消費
萬科配股淨籌39億 AH股價同插水
萬科配股淨籌39億 AH股價同插水
港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率
港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率
中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村
中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村
WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心
WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心
置富分派微跌 派息率重上100%
置富分派微跌 派息率重上100%
吉利伙雷諾開車企 沙特阿美現金入股
吉利伙雷諾開車企 沙特阿美現金入股
海港52年來首見基礎虧損
海港52年來首見基礎虧損
港股實名制3月20日實行 證監促投資者盡快授權
港股實名制3月20日實行 證監促投資者盡快授權
永利首兩月錄盈利
永利首兩月錄盈利
Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%
Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%
星洲增投資移民門檻至5822萬
星洲增投資移民門檻至5822萬
傳中國阻軟銀轉移在華合資權益
傳中國阻軟銀轉移在華合資權益
張兆聰：信玻盈利料復蘇 逢試底小注吸
張兆聰：信玻盈利料復蘇 逢試底小注吸
方保僑：被疫情耽誤的5G技術
方保僑：被疫情耽誤的5G技術
植耀輝：超媒體炒作居多有保留
植耀輝：超媒體炒作居多有保留
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
盧駿匡：短期後抽倘升穿20674點 確認新一輪升浪
盧駿匡：短期後抽倘升穿20674點 確認新一輪升浪
劉思明：內地住戶存款增速左右A股表現
劉思明：內地住戶存款增速左右A股表現
周顯：應趁樓價跌時撤辣
周顯：應趁樓價跌時撤辣
譚新強：「政治解決烏克蘭危機立場」 中國有機會締造和平
譚新強：「政治解決烏克蘭危機立場」 中國有機會締造和平
湯文亮：低價賣地好過流標
湯文亮：低價賣地好過流標
澳洲利率倘下半年回穩 樓市將復蘇
澳洲利率倘下半年回穩 樓市將復蘇