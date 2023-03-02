湯文亮：父或母助買樓有不同啟示

老實說我都唔知點解，在今次疫情，不少老友在經濟上都出現問題，最後都是在老婆支持下渡過難關，但冇一個老友夠膽問老婆錢從哪裏來。其實，不少女人都好叻投資，不過她們賺了錢，不會大肆張揚，又唔會亂咁使，以致愈儲愈多，所以，千祈唔好睇小自己老婆，隨時有錢過自己，但又唔好倚賴她們，唔係每一個女人都懂得投資賺錢，而事實上輸錢的佔大多數。

老友問我，父親或母親資助子女買樓，是否有不同啟示。這個問題非常好，如果大家見到有不少母親資助子女買樓，代表市場仍然有相當大購買力，樓市應該可以更上一層樓。

不過，如果大家見到是父親資助買樓，尤其是加按自己層樓來給子女用呼吸Plan買樓，就要小心一些，樓市的購買力已經差不多耗盡，不但母親冇錢，父親的能力亦不足，稍有風吹草動，樓市就會向下調整。

當然，如果父親可以Full Pay支持子女買樓又作別論。所以，子女需要買樓如果由母親支持就不妨買，如果是由父親加按支持，就要慎重考慮，千祈唔好為了自己買樓而令到一家人陷入經濟深淵。