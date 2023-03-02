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經濟
2023年3月2日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
洗衣街地呎價3103元 低去年估值八成 新地逾47億奪商業地 發展局：收到達底價之入標價才出售
黃心穎110萬 購鯉灣天下車位
KOKO ROSSO次輪160伙 即晚沽逾九成
雨後最快下周開價 首批料約67伙
啟朗苑未補價實呎1.52萬 全港居屋新高
持牌代理人數終止5連跌
內地PMI刺激 恒指飈833點 藍籌近全升 北水7日淨流入165億
內地PMI連續兩月擴張 見11年高
呂宇健擬股東會提案 稱匯控要求提高通過門檻
持股公司獲平保離岸伙伴入股 呂：與平保暫「零溝通」
ASMPT去年盈利跌逾17% 績後股價飈9%
蔚來上季多蝕1.9倍 毛利率跌至3.9％
創科逐點反駁沽空機構 高盛料去庫存時間快 看好股價升32%
去年純利跌2% 毛利率連升14年
理文造紙去年少賺逾六成
博彩收入佳 濠賭股全線升 業界部署吸納國際客源
楊國強辭碧桂園主席 楊惠妍接棒
萬科折讓逾5%配股籌39.6億
微博去年多賺逾兩成
美晶片法案啟動 補貼禁派息回購 共享超額利潤設託兒服務 業界憂增經營成本
儲局官員續放鷹 兩年債息升穿4.9厘
墨西哥總統：Tesla蒙特雷設廠
張兆聰：經濟全面復蘇 呷哺呷哺博破頂
技術取勝：昆侖能源或上試7元關
劉思明：港股大升似挾淡 未言轉勢
周顯：金融狙擊手 常執行政治任務
湯文亮：父或母助買樓有不同啟示
葉創成：瑞聯：港樓價或跌穿去年低位
高才通申請逾萬 利港租金
技術取勝：昆侖能源或上試7元關
【明報專訊】理想汽車有望展新升浪（圖）
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洗衣街地呎價3103元 低去年估值八成 新地逾47億奪商業地 發展局：收到達底價之入標價才出售
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