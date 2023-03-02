去年純利跌2% 毛利率連升14年

集團去年純利下跌2%至10.77億美元，營業額微增0.4%至132.54億美元；擬派末期息0.9港元，按年下跌10%，全年合計派1.85港元，與去年持平。集團全年資本開支回落22%至5.81億美元，至去年底製成品存貨日數下降3日至113日。創科昨午先發公告逐點反擊沽空報告，午後股價上揚，績前收市報80.25元，升2.82%。

庫存回復至更健康水平

集團電動工具業務銷售額去年按年升3.1%至123億美元，期內經營溢利增加6.6%至12億美元；旗艦品牌Milwaukee業務去年銷售額錄得18.7%增長，按當地貨幣計，全球所有主要地區增長均超過21.5%。

地板護理及清潔方面，受疫情後消費需求下滑及零售商庫存減少所影響，去年業績按年下跌25.6%，今年庫存已回復至更健康的水平。創科行政總裁Joseph Galli表示，有信心今年集團可錄得單位數增長，其中Milwaukee業務增長可達至雙位數（teens）。