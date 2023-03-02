呂宇健擬股東會提案 稱匯控要求提高通過門檻

或普通議案定為「無約束力」

呂宇健與100名匯控股東，包括基金、家族辦公室等機構投資者，已在上月20日向匯控提交文件，要求以普通決議方式，在匯控股東會作出兩項動議（見表），但他未有披露參與的投資者。呂宇健表示，若未能提案，則會考慮按英國公司法入稟提訴。對於若議案被否決會有何行動，他指成功提案已盡股東責任，但他表示看好匯控，故不會因此沽貨。

門檻升至75% 呂：匯控憂議案通過

對於匯控要求改以門檻較高的特別決議案提出，呂認為這顯示匯控擔心議案會獲得通過。他指是次行動是給予股東集體投票的機會，聽股東意見，而不是管理層閉門作出決定，希望最終匯控可以按表決結果作出相應執行。他們期望提案可以繼續，惟需與律師商討是否接納匯控作為特別決議案的要求，或堅持以普通決議案提出。

匯控在2021年初放棄不論盈虧每年派發固定股息金額，改以基於盈利以40%至55%比率派息。呂宇健指並非全部小股東能預計當年匯控的盈利，以派息比率決定股息的金額不穩定，不少匯控小股東是長者，過去以穩定派息為收入，若有最低股息金額，則可預計當年至少有多少股息收入。若規限最低派息金額，會否影響一旦發生新冠疫情般不能預計事件，匯控難應對，他認為匯控管理層亦可經討論後另提決議案，應付額外情况，讓小股東放心繼續持有匯控。

另一項決議案中，呂宇健沒有提出堅持分拆決議，只要求制訂方案提高公司價值，分拆只作為手段之一，「管理層可以找到不分拆也令價值上升一倍的方案，我第一個贊成」。至於分拆是否能較現行逐步加重亞洲業務的策略更佳，他指兩者皆有正反論點，倒不如交由股東表決。

匯控回應本報記者查詢時表示會在適當時候作出回應。正如任何由股東提出的決議案一樣，該決議案正式獲接納之前，相關股東必須證明其所提出的要求有效。