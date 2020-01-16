內地PMI刺激 恒指飈833點 藍籌近全升 北水7日淨流入165億

明報記者 鄭智文

恆指夜期回軟，至今早凌晨零時報20,489點，低水131點。恒指昨日高開64點，不足15分鐘，已一口氣衝破20,000點大關，全日升勢凌厲，臨收市抵全日最高位20,674點，最多漲888點，並以高位20,619點收市，全日漲833點，一舉升穿10天線及250天線。大市成交1539.2億元。國指表現更佳，漲332點或半成，收報6914點；恒生科技指數亦大漲260點或6.6%，收報4185點。

內房科網領漲 龍湖碧服碧桂園跑出

港股由內房、科網領漲（見表），龍湖（0960）、碧服（6098）、碧桂園（2007）3隻內房股佔藍籌升幅榜頭五名。科網股方面，網易（9999）漲8.4%，騰訊（0700）、百度（9888）均升逾7%；另外，舜宇（2382）升8.9%，港交所（0388）升半成。而三大中資電訊商繼續升勢，航運股亦普遍做好，太平洋航運（2343）漲逾9%，中遠海運港口（1199）升5.9%，海豐國際（1308）漲6.8%，東方海外（0316）升逾2%。

回顧最近7個交易日，除周二外，港股均錄得北水淨流入，其中本周一（27日）更錄60.5億元淨流入，7日累計有165億元北水淨流入港股。上一次有較長時間大規模北水流入可數至去年12月21日至今年1月5日間，當時北水連續9個交易淨流入，合共224.3億元；其時恒指水平由初期19,100點水平逐漸升至21,400點左右。

分析：後勁視乎兩會政策美加息預期

第一上海首席策略師葉尚志分析，恒指早前連跌6日，昨日PMI消息為市場「冲喜」，加上防疫措施逐漸放鬆，刺激港股上揚，但後勁仍視乎兩會政策及美國加息預期，又指科網股雖受加息陰霾困擾，但內地監管趨鬆，對板塊前景偏正面。東驥基金管理董事總經理龐寶林稱，美匯回軟亦是港股急漲原因之一，又認為內地經濟數據趨強，料可支撐恒指升穿21,000至22,000點，尤其看好科網股、ESG股。

另外，昨日人民幣匯價趨強，離岸人民幣兌每美元為6.87水平，升值約775點子或1.1%。