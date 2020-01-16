黃心穎110萬 購鯉灣天下車位

【明報專訊】因「安心事件」而暫別娛樂圈的黃心穎（圖），近日轉型為歌手，以殺出新血路，而她近期亦以低價入市車位。資料顯示，油塘鯉灣天下2樓一個雙號車位，新近以110萬元易手，登記買家為黃心穎，據悉，黃氏現以月租約2萬元租住屋苑一個高層兩房戶。
上手持貨6年蝕四成離場
翻查資料，上述車位原業主2017年178萬元買入，持貨6年帳面蝕讓68萬元或約38%。資料顯示，鯉灣天下2樓一個雙號車位，2018年5月曾作價203.8萬元，即黃心穎今次購入的車位，較高峰價回落93.8萬元或46%。事實上，黃心穎過去曾投資物業，除與其姐購入同位於油塘的Ocean One單位外，2017年中黃心穎又以首置名義斥855萬元購入啟德天寰一伙低層2房戶，實用面積504方呎，持貨約4年以1000萬元沽出，帳面獲利約145萬元或17%。
文光閣地舖呎價5.86萬沽
另市場消息指，高豐集團（2863）或有關人士持有的西環士美菲路12號文光閣地舖，面積760方呎，以4450萬元易手，呎價近5.86萬元。該舖現由食肆租用，月租約11.5萬元，租金回報約3.1厘。原業主2007年8月1555萬元買入，持貨約15年半，帳面獲利2895萬元或1.86倍。