黃心穎110萬 購鯉灣天下車位

上手持貨6年蝕四成離場

翻查資料，上述車位原業主2017年178萬元買入，持貨6年帳面蝕讓68萬元或約38%。資料顯示，鯉灣天下2樓一個雙號車位，2018年5月曾作價203.8萬元，即黃心穎今次購入的車位，較高峰價回落93.8萬元或46%。事實上，黃心穎過去曾投資物業，除與其姐購入同位於油塘的Ocean One單位外，2017年中黃心穎又以首置名義斥855萬元購入啟德天寰一伙低層2房戶，實用面積504方呎，持貨約4年以1000萬元沽出，帳面獲利約145萬元或17%。

文光閣地舖呎價5.86萬沽

另市場消息指，高豐集團（2863）或有關人士持有的西環士美菲路12號文光閣地舖，面積760方呎，以4450萬元易手，呎價近5.86萬元。該舖現由食肆租用，月租約11.5萬元，租金回報約3.1厘。原業主2007年8月1555萬元買入，持貨約15年半，帳面獲利2895萬元或1.86倍。

[香港地產]