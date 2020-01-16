洗衣街地呎價3103元 低去年估值八成 新地逾47億奪商業地 發展局：收到達底價之入標價才出售

明報記者 甘潔瑩

地政總署指出，有關出價為地皮最高的投標者。發展局回應，政府賣地項目估價由地政總署的專業測量師負責，以標書內所容許的發展及要求為基礎，並參考市場的土地和物業成交及最新市况作出底價的估值，在收到起碼達到底價的入標價才出售。土地的價值往往受不同因素影響，發展商亦會就其自身情况和發展策略等考慮出價。政府推地的首要目標是維持穩定及持續的私人房屋和商業用地供應，無論是市升或市跌，賣地目標維持不變，亦會繼續經專業判斷訂定一塊土地的底價，確保以合理的價錢推售用地。

地政署：有關出價為最高投標者

是次每呎樓面地價較去年1月由其士國際（0025）中標的粉嶺安居街工業地、每方呎樓面地價3387元還要低。此外，長實2001年10月以6.55億元、每方呎樓面地價僅510元投得紅磡灣填海區商業地，現發展為服務式住宅海韻軒，是次新地中標的洗衣街商業地，料為逾21年來市區商業地每呎樓面地價最低。美聯測量師行董事林子彬稱，商業市場持續受壓，租金屢見新低，相信政府亦接受現實。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，對地皮以較低價批出感到愕然，並建議政府不要在商業市况低迷下推售優質商業地，此舉不利招標。

資料顯示，新地過去3個多月，先後中標3個商業項目，除今次外，還包括去年11月奪得西九藝術廣場大樓項目，另同月以2.96億元投得觀塘安達臣道商業地，每方呎樓面地價僅2684元。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，隨着本港經濟踏上復蘇之路，集團把握機遇，投得這項極具標誌性的大型商業項目，將與集團經營20多年的新世紀廣場項目，發揮巨大協同聯動作用，並幫助推動香港繼續向前發展。

郭炳聯：項目320米 九龍次高商廈

郭又稱，洗衣街項目樓高達320米，將是繼集團同系九龍站環球貿易廣場後，全九龍第二最高地標式商業大廈，會連接旺角東站新世紀廣場MOKO的行人通道，兩項目共逾270萬方呎商業樓面，將是中九龍商業、零售購物和旅遊消費核心。他續稱，新項目頂層設區內唯一的公眾觀景台，以及大量綠化休閒空間，商場地面更專設3萬呎的戶外廣場；另以「公共交通導向模式」（ TOD）發展，將設有巴士、小巴和過境巴士總站，駁通全港各區以至大灣區城市，完善項目的行人、車路安排等，疏導旺角區車流，改善交通擠塞問題。

與新世紀廣場產生協同效應

項目亦將提供800個車位，連同新世紀廣場約400個車位，滿足區內辦公及消費者駕駛需要。據賣地章程顯示，中標者須負責興建連接附近建築物的行人道路系統及公眾停車場，亦須興建政府社福設施，該政府物業並不計算總樓面內。

[香港地產]