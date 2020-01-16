十大屋苑2月304宗成交 創10個月新高

美孚上月成交51宗增六成

十大屋苑中，以荔枝角美孚新邨表現最理想，屋苑2月錄得約51宗成交，按月增近六成，平均實呎亦微升至11,267元；中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨因屋苑呎價仍屬低水，成買家入市目標。

港島方面，鰂魚涌康怡花園2月錄得21宗成交，按月升16.7%，平均實呎15,033元，按月跌3.1%。

第一城3房714萬沽

兩個月貴17%

至於新界東指標屋苑沙田第一城，更錄樓價反彈個案，中原資深分區營業經理陳迪豪表示，屋苑第21座高層A室，實用451方呎，3房間隔，原業主以680萬元放盤，至日前反價至700萬元，最終以714萬元將單位易手，實呎15,831元，即反價34萬元或5%；原業主2013年468萬元買入，持貨約10年，帳面賺246萬元或53%。

據了解，沙田第一城去年第四季，毗鄰第20座曾經有高層同類單位以約608萬元易手，換言之，上述單位新成交價於兩個多月期間，反彈106萬元或17%。

雨後將售 映御1房呎售1.3萬

另外，元朗全新樓盤雨後，即將推出發售之際，帶動同區二手成交。美聯物業助理區域經理馮根明表示，元朗映御新錄第1座低層H室易手，屬實用375方呎1房戶，新買家為上車客；原業主開價510萬元，議價8萬元或1.6%後，以502萬元售出，實呎13,387元，新買家在新稅階需付稅款約11.3萬元，比舊稅階付15萬元節省約3.7萬元或25%；原業主2016年以約376.3萬元購入，持貨逾6年，帳面賺125.7萬元或33%。

不過，部分屋苑仍然錄得二手蝕讓個案，美聯聯席區域經理黃旭鈞稱，西半山翰庭軒低層C室，實用約681方呎3房連套間隔，新近獲買家以1345萬元承接，實呎19,750元；原業主於2019年以約1580萬元購入，是次轉手帳面蝕讓約235萬元，貶值約15%。