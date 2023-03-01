分析料九成口罩店將退場

李續稱，相關舖位的業主，料傾向物色長租客戶，相關舖位將由飲食業及其他零售行業吸納，包括藥房、化妝品、時裝品牌等。

新地商場首季生意額料升三成

撤銷口罩令，亦為大型商場帶來新商機。新地（0016）旗下15個大型商場，包括觀塘apm、銅鑼灣wwwtc mall、大埔超級城、上水新都廣場等，推出多項「笑臉優惠」。新地執行董事馮秀炎表示，為讓市民慶祝口罩令解除，集團15個大型商場推出連串購物獎賞，包括送出1萬張商場電子餐飲券、Back to Beauty愛美賞美妝優惠，以及市民可參加即場抽獎等活動。馮續稱，隨着這最後一項防疫措施撤銷，加上本港和內地關口全面開放、4月將派發新一輪消費券，各項利好因素下，相信能進一步刺激旗下商場消費氣氛，為市場帶來消費動力，預計新地15個大型商場今年首季的人流、生意表現，將較去年同期增加20%至30%。

荃灣協和廣場連車位10億易手

另一方面，原由太平協和集團持有、去年淪為銀主物業的荃灣協和廣場連91個車位，最新獲李明治家族旗下聯合集團（0373）、天安中國（0028）和亞證地產（0271）以10億元購入，總樓面約16.35萬方呎，呎價6100餘元，較去年6月放售時市值約15億元，低5億元或33%。

此外，市場上有業主放售全幢商住物業。高力表示，紅磡新柳街3號Incredible Residences全幢，現以公司股權形式出售，按去年銀行估價，項目市值約4億至4.2億元。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事徐佩鋒表示，項目於2020年落成，現為一幢樓高25層商住大廈，總建築面積約23,878方呎，整幢大廈提供5個商舖、及61個住宅單位，除兩個設於5樓及28樓的特色單位外，其餘均為開放式單位，現時出租率逾九成，將連租約出售。

此外，跑馬地箕璉坊20至30號潔園，委託美聯獨家代理聯合業權招標出售逾91%單位，地盤面積約24,025方呎，位於住宅（丙類）地帶，預計最高重建樓面逾4.3萬方呎，可發展為低密度豪宅。