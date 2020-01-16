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NOVO周六首輪賣352伙 累收7000票 KOKO次輪今開售超購39倍 雨後上載樓書

【明報專訊】本港即日起撤銷口罩令，意味所有社交距離措施基本上已鬆綁，成為發展商的推盤良機。新地（0016）旗下樓花期約15個月的屯門兆康NOVO LAND第2B期，上載銷售安排，敲定本周六（3月4日）首輪發售352伙，即涵蓋已推出的3張價單全數單位，成口罩令撤銷後，首個進行首輪銷售的大型新盤。新地副董事總經理雷霆表示，香港步向全面復常，帶動樓市氣氛，對項目銷情充滿信心。

明報記者 容婌維

NOVO LAND第2B期至周一晚（27日），暫時收逾7000票，以首輪推售352伙計，超額認購19倍，明天晚上8時截止認購登記。至於項目首輪銷售的352伙，折實價425.51萬至947.32萬元，折實呎價12,780至14,823元，整批折實均呎13,616元，整批單位市值逾25億元（價單售價計）。

新地雷霆：全面復常帶動樓市氣氛

根據銷售安排，NOVO LAND第2B期首輪設A組大手客時段，提供84個指明單位供該組買家選購，佔首輪推售單位總數的24%，A組買家最多可購4伙；而購買的單位中，須最少包括1個3房戶或2個指明單位。至於B組散戶買家，最多亦可購4伙，惟同一組買家不可購買多於1伙1房單位。

值得留意，A1、A2組買家需於本周五（3月3日）上午9時半至10時，帶同入票收據的正本，到售樓處現場預先登記，而未能作預先登記的A組買家，首輪當日則會被納入A3組，排於A1及A2組買家後揀樓。

NOVO LAND第2B期推售進入直路之際，新界西北亦有全新樓盤蓄勢待發。星星地產（1560）旗下元朗宏業西街全新盤雨後，昨日突擊上載樓書，料日內向公眾開放設於觀塘的展銷廳和示範單位，估計最快下周公布開價。

據雨後樓書資料，項目由1座住宅大樓組成，提供335伙，戶型由開放式至3房，標準樓層設17伙，共用3部升降機，其中H室、S室為開放戶型，實用276至294方呎，兩款開放戶均採曲尺形設計。

雨後標準樓層17伙 設3部升降機

另外，雨後頂層26樓設有14個連天台特色戶，實用294至909方呎、天台面積294至803方呎。樓盤預計於今年底落成，樓花期長約10個月。

至於今日傍晚6時起展開次輪銷售160伙的會德豐藍田KOKO ROSSO，昨日截止認購，過去4日共收6398票，超額近39倍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO 次輪吸納逾千張新入票，剩餘的海景單位及特色戶，擬3月推出。

2月新盤成交900宗 半年按月新高

事實上，2月新盤交投明顯轉活，綜合市場資訊，2月累積錄約900宗一手成交（見圖），較1月錄約510宗增加76%，為去年8月新盤市場錄約2050宗成交後（主要受屯門NOVO LAND第1期、粉嶺北ONE INNOVALE系列開售帶動），半年來按月新高。

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