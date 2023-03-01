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2023年3月1日星期三
涂國彬 投資先機
投資策略
彭博：香港寬頻獲HGC逾78億提購 急升12%後停牌 通告指待刊發可能內幕消息
話你知：王維基創辦 11年前賣盤套逾50億拓免費電視業務
本地固網營辦商27間 4間擁固網設施
旭輝再現境外債違約 股價瀉16%
恒大境外債重組方案傳未獲債權人支持
人民幣反彈高見6.93 結匯需求推高成交量
國策支持大行唱好 中資電訊股齊升 國務院促加快5G網絡移動物聯網發展
口罩退場 美容餐飲零售逆市彈起
信義光能績差 股價挫近一成
富衛去年新業務價值升近三成
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和記電訊盈轉虧 末期息不變
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高通CEO預測 蘋果5G晶片將面世
LVMH傳買對手歷峰或旗下卡地亞
張兆聰：兗礦低位見支持 可伺機吸
涂國彬：通脹未降溫 金價反覆走低
技術取勝：吉利下望9.5元或有承接
劉思明：資金未肯入市 港股斯人獨憔悴
周顯：辣招愈多 市場愈扭曲
湯文亮：政府若撤辣 可穩定樓市
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分析料九成口罩店將退場
十大屋苑2月304宗成交 創10個月新高
凱德28億人幣購北京蘇寧生活廣場
觀塘Bal Residence主打一房 起居方便
鄰近apm 飲食購物選擇多
基金特區：高盛指歐企受惠中國重啟 籲吼環保消費轉變主題
涂國彬：通脹未降溫 金價反覆走低
【明報專訊】上周五（2月24日）公布的美國經濟數據顯示，當地通脹仍然高企，回落速度遠不及外界預期，當然亦未達美國聯儲局滿意的程度。
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