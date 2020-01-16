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LVMH傳買對手歷峰或旗下卡地亞

【明報專訊】瑞士商業報章《Finanz und Wirtschaft》引述行業消息稱，全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）考慮收購競爭對手瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR），又或歷峰旗下珠寶名表品牌卡地亞（Cartier）。據稱，LVMH集團行政總裁兼董事長阿爾諾（Bernard Arnault）視卡地亞為LVMH擴大珠寶業務的關鍵。目前LVMH旗下還有Tiffany和寶格麗（Bulgari）等珠寶品牌。

市場傳聞指，這可能是LVMH繼2020年以158億美元收購Tiffany後，又一潛在大型收購。目前市值約857億瑞郎（約7173億港元）的歷峰集團，是全球第四大奢侈品集團，擁有Chloe、萬寶龍（Montblanc）、積家（Jaeger-LeCoultre）、伯爵（Piaget）及江詩丹頓（Vacheron Constantin）等著名品牌。

馬斯克重奪全球首富寶座

LVMH目前市值約4000億歐元（約3.3萬億港元），假設LVMH給予歷峰30%的溢價，收購將耗資1110億歐元（約9250億港元）以上。若以全現金交易，可能會令LVMH的槓桿率遠高於歷史水平。但LVMH可趁股價接近歷史高位，以現金加股票的方式支付。不過消息指，歷峰集團創辦人Johann Rupert似乎對出售公司不感興趣，據稱他也抗拒改變家族控制的董事會結構。

根據彭博億萬富豪榜的數據，資產總值約1850億美元的阿爾諾，周二失落全球首富寶座。隨着特斯拉（Tesla）（法：TSLA）股價回升，其創辦人馬斯克以1870億美元資產，重奪全球首富之位。

（綜合報道）

[國際金融]

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