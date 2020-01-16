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高通CEO預測 蘋果5G晶片將面世

【明報專訊】晶片大廠高通（美：QCOM）行政總裁Cristiano Amon表示，傳聞中的蘋果5G晶片可能會在明年準備就緒。科技網站MacRumors引述技術分析師Carolina Milanesi的消息指，Amon接受《華爾街日報》Joanna Stern訪問時表示，預計蘋果（美：AAPL）自研的5G晶片將在明年面世。市場因此揣測今秋上市的iPhone 15，可能是最後一個全面使用高通5G晶片的蘋果手機系列。高通股價早段變化不大。

高通蘋果訂單料大減

有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際證券分析師郭明錤亦撰文指出，蘋果近期已重啟iPhone SE 4項目，料這款明年初開始生產的中低階機型，將採用4納米製程生產的蘋果自研5G晶片，預計高通的蘋果訂單在可見未來將顯著減少。他預期若SE 4生產順利，技術門檻更低的iPad及Apple Watch也將很快捨棄高通晶片。

高通目前是蘋果的5G晶片獨家供應商。MacRumors指出，根據Amon提出的2024年時間表，蘋果的5G晶片可能會至少用於一款iPhone 16機型，暫時未知蘋果自研晶片與高通的性能相比如何，但預期長遠可降低蘋果生產成本。蘋果觀察家Mark Gurman上月亦稱，蘋果計劃在大約3年後完全淘汰高通晶片。

此外，科技新聞網站《The Information》引述知情人士稱，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克計劃招募團隊，組建研究實驗室，開發OpenAI聊天機械人ChatGPT的競爭對手，抗衡被其質疑存在意識形態偏見的ChatGPT。外界揣測，他可能計劃推出對爭議話題規範較小的聊天機械人。據稱，馬斯克正招募最近離開Alphabet的DeepMind AI部門的研究員Igor Babuschkin，而Babuschkin否認馬斯克的目標是創建內容規範較少的AI。

（綜合報道）

[國際金融]

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