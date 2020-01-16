高盛CEO為消費銀行不濟認錯 冀資管業務拉動增長 憂受累中美關係緊張

蘇德巍接受CNBC訪問時又警告，中美的雙邊關係使高盛處境困難，未來兩年在中國的經營將變得更為艱難，但高盛仍將繼續為中國的客戶提供服務。高盛股價早段跌2%。歐美近期的通脹升幅比預期高，交易員目前押注，美聯儲的利率峰值將達到5.4厘，遠高於1個月前預測的5厘水平。美銀更預期，美聯儲可能把利率提高至接近6厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿4.8厘，而美國10年期國債孳息率高見3.983厘，是11月10日以來高位。美股3大指數午夜前下滑。

盼平台解決方案收支平衡

蘇德巍稱，高盛已是全球第五大活躍的資產管理公司，未來幾年真正的增長機會，將來自資產管理和財富管理。

高盛的資產及財富管理業務，以往從未被視為核心優勢，近年來相關業務的增長，在一定程度透過收購實現。去年10月，高盛把投行業務和交易業務合併為一個部門，又把資產和財富管理合併為另一部門，希望將自己利用資產負債表上的資產實現的投資獲利，複製到外部客戶的投資基金。

不過由於以資產負債表進行投資會令高盛盈利波動，高盛已表明，明年將會把資產負債表內的投資，由590億美元降至不到450億美元。此外，蘇德巍又為處於虧損的平台解決方案（platform solutions）部門，訂定2025年實現收支平衡的目標。

解決方案部門的業務，包括消費者銀行Marcus的一些業務，例如與蘋果（美：AAPL）與通用汽車（美：GM）的信貸合作、分期貸款，以及交易銀行（transaction banking）業務等。相關業務已在過去3年虧損近40億美元。

或售分期付款信用卡業務

蘇德巍表示，正為該業務考慮戰略替代方案，甚至有可能出售分期付款或信用卡業務。雖然高盛去年的有形股本回報率（ROTE）只有11%，低於分析師預期，但高盛維持ROTE的中期目標介乎15%至17%。

此外，瑞士金融監管機構昨判定瑞信（瑞士： CSGN）在Greensill Capital供應鏈融資事件「嚴重違反」管理義務，並對該行的前僱員啓動執法程序。Greensill在2021年3月倒閉，瑞信當時將幾個基金凍結。

（綜合報道）

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