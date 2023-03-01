和黃醫藥收入增 惟虧損擴大

研究開支大 股東應佔虧損年增逾八成

當中腫瘤/免疫業務的收入達到1.64億美元，按年增長36.9%，符合指引範圍，佔集團的總收入比重則增至38.4%。

集團表示，腫瘤/免疫相關的產品，包括愛優特、蘇泰達和沃瑞沙的期內之市場銷售額合計增長70%，同時亦收取上海和黃藥業股息4370萬美元，並錄得1500萬美元里程碑收入。其更手持現金及短期投資價值達6.31億美元。另因應在與武田製藥簽訂具里程碑意義的呋喹替尼（fruquintinib）在中國以外地區的許可協議，集團將可收取11.3億美元並外加基於淨銷售額的特許權使用費。目前其手上有6款產品的超過15項註冊或註冊意向研究正在進行中。年內的研發開支為3.869億美元，按年增加29.4%。和黃醫藥昨升2.4%，收報25.85元。