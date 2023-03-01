經濟

富衛去年新業務價值升近三成

【明報專訊】李澤楷旗下富衛集團公布去年全年業績，期內新業務價值為8.23億美元，以固定匯率計算按年上升28.9%，年化新保費為14.08億美元，按年上升3.7%，新業務價值率為58.5%，按年上升11.1個百分點（見表）。全年富衛總加權保費收入為62.95億美元，按年下降0.1%。集團表示，在2021和2022年期間共籌集了18.25億美元的私募資金，以支持公司的增長計劃。

富衛在債券財務文件披露，期內經調整虧損為8.23億美元，由2021年賺1.88億美元轉虧，不過撇除短期投資、上市費用等項目的分部經調整稅前營運利潤，則為3.34億美元，按年上升83.2%。截至去年12月底，富衛集團內含價值為10.72億美元，按年上升30.3%。而集團過去兩年共籌集18.25億美元資金，引入投資者包括環球和區域機構，如Apollo、加拿大養老基金投資公司、華泰、Metro Pacific Investments Corporation、歐力士亞洲資本有限公司、泰國匯商銀行和瑞士再保險等；另外李嘉誠基金會及控股公司盈科拓展集團亦有參與。

傳最快本月重新遞交上市申請

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，富衛今年將踏入成立10周年，自疫情後，許多亞洲地區再次展現出活力和機遇，不過仍有挑戰需要克服。面對亞洲的龐大保障缺口，富衛會把握不斷擴大的行業機遇。

早前有報道指，富衛最快將於本月重新遞交上市申請，集團原於去年5月已通過港交所上市聆訊，計劃集資10億美元，不過市場疲弱而推遲上市計劃，其後於9月再度申請，有關申請將於3月到期。

相關字詞﹕上市申請 業績 新業務價值 富衛集團

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