信義光能績差 股價挫近一成

信義玻璃去年度少賺55.6%，只賺51.27億元，每股末期息0.22元，按年跌71.1%。摩根士丹利報告指出，信義玻璃的業績表現符合預期，其關注到浮法玻璃緩慢復蘇，亦恐已停產生產線復產，會增加供應，令行業受壓。

董清世表示，2022年受到內地房地產及金融市場變化拖累，致毛利率受影響，但是透過差異化、發展顏色玻璃產品，及借助多生產線組合，令毛利率保持在22%，並形容得來不易。

信義玻璃去年少賺56%

總裁：最差時間已過

隨著中央對房地產市場釋放信號，推出保交樓等，董清世相信最差時間已過，浮法玻璃的價格亦已到谷底，再跌也幅度有限或純技術性。他又指，隨着國際海外運輸成本趨向正常，原料純鹼期貨價跌，管道天然氣供應平穩，液化天然氣價格下跌，均有助毛利率表現。今年該集團的資本開支為25億元，公司秘書兼財務總監劉錫源補充，計及手持現金連同理財產品，共有88億元可供動用，足供投資所需。