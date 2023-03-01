經濟

人民幣反彈高見6.93 結匯需求推高成交量

【明報專訊】人民幣兌每美元周一跌近7算後反彈倒升，據報當日交易量升至最少兩年新高，在岸即期成交量達約574億美元，不少買盤來自沿海城市結匯需求增加，人民幣兌每美元匯價昨日最高回升至6.93元。另外，港匯反覆爭持，兌每美元一度升至7.8437後再轉弱，港元拆息則普遍繼續上揚。

港元升至7.8437後再轉弱

彭博社綜合多名交易員稱，銀行間市場在當前價位雙向成交需求強勁；客盤方面沿海各經濟大省地域特點不一，多數省市以結購匯雙向放量、整體均衡為主，部分地區出現大額淨結匯。人民幣兌每美元於周一曾貶值至6.9732元，為去年底以來最弱，昨日在岸人民幣高見6.9307元，收報6.937元，回升71點子（10,000點子等於1元）；離岸人民幣則回升最多152點子至6.9456元，截至晚上9時，離岸人民幣報6.9558，仍升值50點子。

港元拆息續升 1個月見3.03167厘

港匯昨日曾升至兌每美元7.8437再轉弱，低見7.8496，截至晚上9時，報7.8493，貶值47點子。港元拆息則普遍續升，與樓按相關的一個月的拆息連升4日，按日升6.46點子（100點子等於1厘）至3.03167厘。隔夜拆息顯著上升148.62點子至3.84821厘，3個月拆息報3.7997厘，6個月拆息報4.20768厘，12個月拆息報4.78369厘。

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