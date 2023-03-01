經濟

本地固網營辦商27間 4間擁固網設施

【明報專訊】本地固網營辦商（有線或無線）截至今年1月多達27家，但真正擁有自己固定有線網絡設施主要落在香港電訊（6823）、香港寬頻（1310）、HGC環電，及擁有有線電視網絡的有線寬頻（1097）。隨着流動通訊技術進步，不少由原固網商提供的服務，如家居寬頻、電話服務亦可由流動電訊商及其他服務商提供。不過，有業界人士認為，固網及寬頻網絡因為可以入屋，信號穩定，故仍有足夠誘因吸引潛在買家併購，隨着真正擁有有線網絡的固網商數目減少，料價格戰自然會緩和。

香港寬頻市佔逾30% 小於香港電訊

儘管本港固網商為數仍多，但是具備光纖地線而覆蓋廣泛的網絡商有限，客源亦側重在頭兩大。以寬頻上網服務為例，據通訊事務局及主要營運商數據顯示，截至2022年6月底，在港的商住寬頻互聯網接駁線達294.77萬條，香港電訊佔164萬條，市場佔有率約達55%；香港寬頻經多次併購後，在同年8月底有寬頻用戶89.7萬，市佔率估計也達30%以上。因此即使HGC環電吞併香港寬頻，估計其市佔率亦不及香港電訊，競爭形勢不見得有重大轉變。

香港資訊科技商會榮譽會長方保橋受訪時稱，就算HGC環電與香港寬頻合併，仍佔小於一半市場，只是還要例行經通訊辦審批。隨着競爭減少，服務價錢自然趨向穩定，亦不會如過往般鬥價錢。資料顯示，香港寬頻在2018年提出收購前稱九倉電訊的滙港通訊時，便要向監管當局證明不會減少市場競爭，交易始獲放行。

相關字詞﹕方保橋 有線寬頻 HGC環電 香港寬頻 香港電訊

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