彭博：香港寬頻獲HGC逾78億提購 急升12%後停牌 通告指待刊發可能內幕消息

明報記者 陳麗歡

香港寬頻昨晚發出通告，指停牌待刊發可能內幕消息。彭博社昨天報道引述消息人士指出，除HGC外，其他中資公司或有政府背景的基金都有可能對香港寬頻有興趣，認為香港寬頻屬於科技相關資產，並涉及數據安全議題。

中資公司主權基金或有興趣

HGC於2017年成立，現為私募基金I Squared Capital所持有，I Squared Capital是一家獨立的環球基建投資管理基金，主要在北美、歐洲及亞洲管理能源、公共設施、電訊及運輸業等投資。事實上，HGC前身為和記環球電訊，是和記電訊（0215）旗下的固網電訊業務。2017年7月，和記電訊以144.97億元現金代價，出售HGC予I Squared Capital全資擁有的基金公司Asia Cube Global Communications，其後便改名為環球全域電訊。

TPG及MBK為香港寬頻最大股東

按聯交所資料顯示，香港寬頻目前最大單一股東為TPG及MBK Partners，兩者與其餘一致行動人士共持有17.43%股份。早於去年6月，便有消息傳出香港寬頻憂慮市况波動會影響公司估值，因此擱置賣盤。據市場消息，當時考慮買入香港寬頻的投資者為太盟資本（PAG）、KKR等私募基金。去年香港寬頻傳出賣盤消息後，於8月公布全年業績時宣布減派息，同時更改股息派付政策，由以往按經調整自由現金流不少於90%的金額派付股息，下調至75%，香港寬頻去年下半年股價反覆跌至2015年上市以來的低位，曾低見4.8元（見圖）。

去年亦傳賣盤 後改派息政策

據HGC官網資料顯示，公司客戶主要為香港及海外客戶，主要提供電話通訊、家居寬頻 、企業方案和數據中心等服務。若是次HGC成功收購香港寬頻，意味着本地兩家擁有有線網絡的固網商將合併，力抗香港電訊（6823）的領先地位。