美耐用品訂單按月跌4.5%

美股3大指數上周經歷今年以來最大跌幅後，早段回升，道指升逾300點，標普500指數及納指升逾1%。閱後即焚通訊軟件Snapchat母企Snap（美：SNAP）發布由ChatGPT技術支援的自家人工智能聊天機械人，股價早段漲4%。

馬斯克暗示股神應買Tesla

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）公布，德國柏林超級工廠的Model Y一周產量達到4000輛的新里程，較去年10月增加1倍，意味該廠的年產量可提升至20.8萬輛。由於得州超級工廠與柏林投產的時間相若，預示該廠也將達到量產的新里程。該股早段升5%。

對於「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）擁有超過1280億美元現金，Tesla創辦人馬斯克建議該公司應買入以「T」字開頭的公司股票，暗示應買入Tesla。馬斯克曾表示，2008年曾與巴菲特合作伴伴芒格會面，對方本可以以2億美元的估值投資Tesla。

（綜合報道）

[國際金融]