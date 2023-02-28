諾基亞換新logo 推動數碼化 冀擺脫傳統手機業務印象

諾基亞行政總裁Pekka Lundmark稱：「在大多數人的心目中，我們仍是一個成功的手機品牌，但這並不是現在的諾基亞。我們想推出一個專注於網絡和工業數碼化的新品牌，這與傳統手機業務截然不同。」諾基亞品牌手機目前已由HMD Global Oy銷售。微軟在2014年完成諾基亞手機業務的收購後，又將功能性手機業務轉售HMD Global Oy，而後者獲授權生產Nokia品牌智能手機。

致力向電訊商提供網絡設備

Lundmark表示，諾基亞將專注於提升向電訊商提供網絡設備的市場份額。他說，諾基亞現在擁有「彈藥和工具」，可在不犧牲利潤率的情况下奪取市場份額。一些歐洲政府禁止華為銷售5G網絡設備，有助諾基亞提升相關業務。

除了致力於向電訊公司提供設備，諾基亞也致力於向其他行業銷售硬件，後者銷售額在去年增長21%至20億歐元（約166億港元），約佔諾基亞整體銷售額8%。諾基亞期望相關收入的比例盡快提高至雙位數。

大型科技公司一向與諾基亞等電訊設備商合作，向客戶銷售5G網絡系統，並向製造業等客戶提供自動化工廠設備。隨着諾基亞積極發展製造業自動化等業務，其B2B業務與微軟（美：MSFT）和亞馬遜（美：AMZN）等的競爭將會加劇。

Lundmark稱，有些企業有時會成為合作伙伴，有時會成為客戶，有時也會成為競爭對手。諾基亞計劃檢討不同業務的增長路徑，並考慮替代方案，例如剝離某些業務。Lundmark稱：「我們只想進入可以領導全球的領域。」

標普提升評級至投資級別

當前諾基亞主要的電訊設備業務正面臨壓力。由於宏觀經濟環境轉弱，削弱了北美等利潤較高的市場需求。雖然印度市場正迅速增長，不過利潤較低。市場環境促使諾基亞的競爭對手、瑞典電訊設備商愛立信（Ericsson）（美：ERIC）近期宣布在全球裁員8500人。

不過，諾基亞預期，北美市場在今年下半年的表現會有所增強。評級機構標準普爾近期將諾基亞的評級，提升至BBB-投資級別，使其擺脫長達10年的垃圾級別評級。

（綜合報道）

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