經濟

香港地產

馬亞木售太子地舖 套9500萬 帳賺85%

【明報專訊】本港和內地全面通關，帶動舖市交投轉趨活躍，部分資深投資者趁機沽售核心區舖位，其中「小巴大王」馬亞木及相關人士，據悉最新以約9500萬元售出太子西洋菜南街一個地舖。與此同時，裕泰興羅氏家族成員羅守輝或相關人士，則先後以共8400萬元售出中環昭隆街兩個舖位。

市場消息指，上述由馬亞木及相關人士持有之舖位，為西洋菜街250至252號地下，物業正對區內地標式商廈物業始創中心，面積約2200方呎，現時分為4個舖位，由茶餐廳等租用，撇除其中一個丟空舖位，現時月租共逾26萬元。

據悉，該舖位最新以約9500萬元售出，呎價約4.31萬元，意味租金回報率約3.3厘；原業主馬亞木及相關人士於2004年以5150萬元購入，現帳面獲利4350萬元，賺幅約85%。

羅守輝8400萬沽中環兩舖

另市場消息指，羅守輝或相關人士持有的中環昭隆街9號歐銀中心地下2號舖，面積約1415方呎，據悉以約5600萬元售出，呎價約3.96萬元；舖位現時由小食店租用，月租約16萬元，意味新買家可享約3.4厘租金回報。

事實上，同由羅守輝或相關人士持有的歐銀中心地下1號舖，早前以約2800萬元易手，舖位面積約886方呎，呎價約3.16萬元，售出兩舖位合共套現約8400萬元。資料顯示，羅守輝等人早於2007年，以7000萬元購入上述兩個舖位，持貨16年，帳面獲利1400萬元或20%。

此外，中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，荃灣大涌道30至38號及沙嘴道57號荃運工業中心2期16樓I及L室，面積共約4642方呎，以約1200萬元交吉售出，呎價約2585元；原業主早於1979年分別斥資約29.6萬元及30.08萬元一手購入（即共涉資59.68萬元），帳面獲利逾1140萬元，物業期內升值19倍。

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