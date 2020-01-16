東港城獲買家追價 兩房700萬沽

綜合市場資訊，將軍澳區2月至今暫錄約334宗二手成交，貼近上個全月約357宗；中原地產分行經理關偉豪表示，東港城第8座低層C室，實用463方呎兩房戶，原業主開價690萬元，因有租客租住而未能睇樓，但有同區分支家庭，見市場有多組買家洽購，寧願追價10萬元或1%，終以700萬元購入，實呎15,119元。

根據首置新稅階，新買家印花稅約21萬元，較舊制低逾5.2萬元或20%。上述單位原業主2010年以245萬元購入，持貨13年，帳面獲利455萬元或逾1.8倍。

世宙特色戶售1050萬 二手新高

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區2月累錄約161宗二手成交，當中世宙第5座頂層單位，實用643方呎三房連套房戶，連約169方呎天台，原業主叫價1200萬元，終以1050萬元沽出，減價150萬或12.5%，實呎16,330元，成交價料創屋苑二手新高；原業主2016年8月以824.6萬元一手買入，持貨逾6年，帳面獲利225.4萬元或27%。

另中原地產副分區營業經理余仲平指，荃灣愉景新城第5座高層C室，實用470方呎兩房戶，以748萬元成交，實呎15,915元，新買家為上車客，根據最新印花稅計算，買家需付約22.4萬元印花稅，較舊稅階逾28萬元，節省約5.6萬元或20%；原業主2008年9月以235萬元購入，帳面賺513萬元或2.2倍。

太古城3房減價1% 賣1338萬

港島方面，美聯物業高級分區營業經理陳彪指，鰂魚涌太古城2月暫錄約33宗成交，與1月全月相若，新近成交為啟天閣低層B室，實用797方呎三房連套房間隔，原業主叫價約1350萬元，議價後獲外區用家斥1338萬元購入，實呎16,788元，即減價12萬元或約1%；原業主2000年7月以約396萬元購入，帳面賺942萬元或約2.4倍。