21 BORRETT ROAD四房售1.45億 呎價6.7萬

據成交紀錄冊顯示，21 BORRETT ROAD透過招標售出12樓02室，實用2154方呎4房雙套間隔，連雙車位以1.455億元成交，實呎67,549元，買家成交期60天。資料顯示，項目餘下單位於去年9月易手予華瑞資本後，暫錄兩宗一手成交。

海茵莊園2月售75伙 吸金4.3億

此外，受惠港府降低1000萬元以下住宅的首置印花稅，九建（0034）將軍澳海茵莊園近日交投暢旺，昨天單日售4伙，2月累計則售出75伙，套現逾4.3億元，發展商亦更新價單及公布新銷售安排，推出39伙於周五（3月3日）發售，實用203至321方呎，折實價約444萬至658萬元，折實實呎1.94萬至2.19萬元。

另鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，銷情亦見理想，該公司董事總經理陳玉成表示，項目自本月初至今，已錄得近4000組買家參觀示範單位，期內亦售出31伙，套現近3.5億元，將達4億元的銷售金額目標。

交投方面，信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，2月至今暫時累積沽約44伙，套現逾8億元；其中維港滙I新近以4550萬元售出第1座17樓A室，實用1385方呎3房戶，實呎3.28萬元。

億京旗下已屆現樓大埔白石角海日灣，本月則錄10宗買賣，涉資逾2億元；最新成交包括Court D第2座5樓D室及12樓A室，實用分別1504及1534方呎，以逾2219萬及3042萬元售出，實呎分別1.47萬及1.98萬元，買家成交期均為105天。