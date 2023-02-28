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經濟
2023年2月28日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
亞洲股匯軟 人幣逼7算今年新低 美元走強拖累 港股二萬關牛熊線同失守
高盛：亞洲新興市場一周走資逾百億
維天運通IPO籌1.5億 九方財富今起招股
比亞迪王朝系列減價 股價應聲跌逾3%
港1月出口挫37%差過預期 進口跌30%
內地2月樓市稍好轉 按月成交大升32%
世華上季賺83.5萬美元
大摩唱好 海底撈飈13.7% 稱市場低估「自救」成效 料業績遠勝預期
兩周奏4次 摩笛非百發百中
信義光能信義能源純利同跌逾兩成
理想汽車上季多賺四成
中電澳洲業務蝕53億 累去年純利跌近九成
澳洲設施老化兼電價波動 成致命傷
諾基亞換新logo 推動數碼化 冀擺脫傳統手機業務印象
美耐用品訂單按月跌4.5%
植田和男：日央行寬鬆好處大於副作用
輝瑞洽購生科公司Seagen
張兆聰：升浪言之尚早 海底撈高位炒波幅
劉宇亮：港股回調 北水重新流入
葉仕偉博士：Web3×ESG 雙劍合璧 助港進入「InnoESG」時代
何民傑：全面通關效應 樓市零售回暖
鈣鈦礦型光伏板有望藉「鏡子」大增轉化率
技術取勝：金蝶中線尋底恐未完
劉思明：人民幣資產受壓 小敲半導體
周顯：發債增收入有用？
湯文亮：用別人名額買樓 慳一輸十
NOVO及KOKO兩盤共收逾1.1萬票 業界料3月一手成交倍增至2000宗
21 BORRETT ROAD四房售1.45億 呎價6.7萬
東港城獲買家追價 兩房700萬沽
星峰薈與智選假日酒店整合 涉476間房
馬亞木售太子地舖 套9500萬 帳賺85%
技術取勝：金蝶中線尋底恐未完
【明報專訊】中交建短線或考驗3.75元（圖）
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