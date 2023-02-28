劉宇亮：港股回調 北水重新流入

美債孳息率曲線——2年和基準10年期美債收益率刷新1981年來最嚴重倒掛，意即長期利率低於短期利率，反映投資者因為擔心短期經濟前景而將更多資金投入較長期債券。這亦是可靠的衰退指標，反映未來一年左右可能經濟衰退。要2025年底前通脹恢復到2%的目標，而不會出現衰退，基本上是不可能的任務。

如儲局放棄2020年9月採用的新政策框架，而允許通脹高於正常水平，以實現更具包容性的復蘇，會是更可行的做法。

聯邦基金期貨所顯示，儲局3月再次加息0.25厘至4.75厘至5厘的可能性仍為70%，加息0.5厘的可能性為30%。而市場預期7月再加息達到5.5厘至5.75厘的可能性近40%，更值得關注。

AH股溢價指標反彈 港股吸引

恒指方面，自一月尾開始回調，續創今年以來收市低位，下跌了2623點，即11.6%，已達先前定下的20,200點回調目標，可作分段吸納。

至於資金流方面，北水早前積極流出，但到近兩個交易日，則出現明顯轉變，分別流入了超過82億和60億港元。而AH股溢價指標亦開始在低位反彈，反映港股現時已達吸引水平，引證為何南向資金重新流入。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]