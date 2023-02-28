中電澳洲業務蝕53億 累去年純利跌近九成

明報記者 陳偉燊

該集團昨日收市報55.7元，跌1.4%。花旗的報告指，該集團的業績表現差過預期，就算撇除虧損項目，營運溢利亦跌51.4%至46.24億元，表現令人失望，其對該股持審慎態度，給予沽售評級。摩根大通則預期，隨着管理層減少對冲倉位及爭取較佳煤炭供應條款，澳洲業務有望改善，料最差情况已過，但是不足以重新評級，維持中性看法。

料上半年澳洲營運續遇挑戰

集團首席執行官藍凌志表示，澳洲去年第二季的能源批發價突然急升，影響餘波延至去年下半年至今年上半年，這促使集團需要調整業務，並需時去處置原有合約倉位。同時當地的雅洛恩恩電廠受到非計劃停運影響，要在去年下半年面對成本高昂的費用，Mount Piper電廠亦缺乏燃料生產足夠電力滿足需求，因此他預期，集團在澳洲市場的營運，在今年上半年繼續面對挑戰。

集團在澳洲市場未來將推動能源轉型，在過程中，他認為可以此前他們在印度市場的成功模式，在澳洲公司或項目層面，引入合作伙伴，同時繼續透過集團的財務資源，繼續支持當地發展。他認為，當地市場對集團始終重要，原因是有助集團分散市場。

3月燃料費加至每度62.8仙

集團旗下中電總裁蔣東強表示，隨着經濟復蘇，估計售電量會輕微上升，但是亦要視乎復蘇步伐、疫情及天氣而定。他說，公司將在3月調整燃料費用，由原先每度62仙，提高至62.8仙，主要是反映去年11月、12月及今年1月的實際燃料開支情况去訂定，往往有滯後效應。隨着國際油價、煤價自高位回落，若趨勢能夠持續，他料燃料費用有機會下調。同時公司已着手控制成本，核電供應亦佔比三分一，加上提升機組效率，及購買具價格競爭力的燃煤去生產，已經令到過去三年來電費保持平穩。