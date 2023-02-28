信義光能信義能源純利同跌逾兩成

信義光能毛利率23.8%新低

信義光能的太陽能玻璃業務的毛利率按年跌13.4個百分點至只有23.8%。執行董事兼行政總裁李友情形容，這是多年以來的低水平，亦是歷史低位。他說，行業的高毛利率情况，往往會有滯後，以他所見，行業需求保持旺盛，組件成本有所下降，他對太陽能玻璃的中期表現，仍然感到樂觀。該集團預計，今年的總資本開支會達95億元，當中多晶硅生產線佔30億元，太陽能發電場及玻璃項目投資則佔65億元。

他強調，以集團的淨負債比率只有7.7%，在多晶硅生產線的實際應佔資本開支佔款比例只有52%，另發電場項目所需投資，亦可透過出售項目取得資金，因此淨承擔資本開支不大，可透過銀行融資，甚至將來回A股市場上市集資，均有助應付發展所需。

信義能源探索內地融資

至於信義能源方面，受惠於內地訂立補貼收款指引後已收回約21億元補貼款，就算扣除電價調整2.23億元，現金流明顯改善。

執行董事兼行政總裁董貺漄相信，新的指引可以釐清及規範補貼發放程序，對市場會有正面影響。他又說，在今年內集團擬向信義光能及第三方，收購700至1000兆瓦的發電場項目。

因應市場利息成本持續高企，他謂集團擬探索多元化的融資渠道，當中由過往集中在港融資，進一步在今年內留意內地銀行融資的機會，料可有效控制及降低融資成本。以他們所見，現時內地的融資成本已經平過香港，會依利率變化及市場情况調整。