經濟

內地2月樓市稍好轉 按月成交大升32%

【明報專訊】內地樓市似見起色，據中國指數研究院公布，2月樓市成交量按月大幅上漲31.9%，較1月份跌34.3%大幅好轉；至於按年跌幅亦縮小至7.6%。

據數據顯示，一線城市在2月份按成交面積計，按月升5%，按年則跌26%；按城市劃分，廣州整體升幅最大，按月成交漲幅79%，按年成交漲幅16%；第二位為深圳，按月升幅57%，按年則仍跌37%；第三位為北京，按月升28%，按年跌4%；上海跌幅最大，按月跌13%，按年跌32%。

二三線回暖速度似乎較快，中國指數研究院指，整體按成交面積計，按月升超過40%，僅得溫州、福州環比下降，其中濟南升幅最明顯，按月升108.16%。

土地成交呈量跌價漲

庫存總量亦略有下降，據中指院監測的7個代表城市庫存按月整體下跌1% ，當中深圳跌幅較大，按月跌幅4.89%，北京亦按月跌3.01%；庫存上升的則有杭州，該市庫存升幅較大，達3.23%。

土地方面，監測城市總體供應量同比回落，住宅地推出量按年降近四成，整體成交量跌價漲，住宅地均價按年增逾一成。房企拿地城市集中在杭州、蘇州、溫州、金華等城市。房企融資類型以中期票據為主，部分企業通過公司債、超短期融資券、ABS等方式獲取資金。

此外，據內媒《中國證券報》等報道，商辦類項目保交樓、保民生化解金融風險研討會在北京舉行，會議重點分析商辦類項目中商改住產品的價格變動、存量及銷售情况，並指出對於有條件進行商改住、改為長租公寓的商辦類項目，需要進一步完善相關配套。報道顯示，包括旭輝（0884）、萬科（2202）、融創中國（1918）、綠地等內房高層均有出席。

相關字詞﹕融創中國 萬科 旭輝 內地樓市 庫存 中國指數研究院

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