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維天運通IPO籌1.5億 九方財富今起招股

【明報專訊】兔年首隻新股網約貨車平台維天運通（2482）昨日起招股，招股價介乎2.9元至3.5元，每手1000股，入場費約3535元。集團擬全球發行4321.1萬股H股，一成公開發售，集資最多1.51億元，料於3月9日上市。

螞蟻附屬持維天運通14%股權

阿里（9988）旗下螞蟻集團附屬公司上海雲鑫為集團主要股東之一，參與維天運通B輪融資，佔上市後已擴大股本逾13.5%。維天運通擬集資所得款項淨額約45%用於升級並加強數字貨運業務；約15%用於進一步擴大卡友地帶及卡加車服業務，約20%將用於增強研發力度及加強技術能力。

與此同時，內地線上投資者內容服務商九方財富（9636）亦將於今起招股，全球發售5961.85萬股， 一成公開發售，集資最多11.2億元，每股招股價介乎16.98元至18.78元，一手500股入場費約9484.6元。集團將於3月3日截止招股，3月10日掛牌上市，中金為獨家保薦人。

九方財富引入5基投 共斥3.4億認購

九方財富共引入5名基石投資者，包括新華資管香港、中國飛鶴（6186）控股股東冷友斌旗下Garland Glory、蘭馨亞洲、和邦集團等，合共認購4400萬美元股份（約3.43億港元）。

集團去年首10個月在線高端投教服務及金融信息軟件服務平均退款量分別升至24.4%及26.3%，首席財務官兼公司秘書錢迪表示，表現主要受大市氣氛影響，去年11月及12月氣氛有改善，服務退款率呈下跌趨勢。集團執行董事兼首席執行官才子預期，隨着營運能力提升，未來可降低獲客成本及提高用戶留存率。

集團董事會主席陳文彬表示，上市後有意通過收購將業務拓展至基金代購等領域，或可成為業務未來的增長動力。

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