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翠擁華庭成交增 個別呎價逾1.3萬

【明報專訊】本港和內地全面通關效應帶動下，2月份二手樓市交投氛圍依然暢旺，不少大型屋苑本月的成交量，已超過1月全月紀錄。馬鞍山大型屋苑翠擁華庭本月截至22日，暫時錄約9宗成交，較1月全月約6宗，已經增加50%，成交呎價亦見回升，其中一個兩房單位的成交呎價高逾1.3萬元，為屋苑自去年9月後，首度有單位突破此水平。

明報記者 歐陽慧恩

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，翠擁華庭第7座高層B室，實用面積499方呎2房戶、望山景，新近以650萬元易手，實呎13026元，雖然單位成交呎價創屋苑近月新高，但原業主於2019年以650萬元購入，帳面平手，料實際需蝕使費離場。不過，樓價持續反彈，胡預計短期內屋苑蝕讓成交個案將減少。

山景2房650萬沽 業主料蝕使費

新一份《財政預算案》出台後，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城第9座中層G室，實用面積327方呎2房戶，新近以538萬元易手，實呎16453元，新買家見印花稅寬減，即決定入市置業；原業主2018年515萬元購入，帳面賺約23萬元或約4.5%，新成交印花稅約12萬元，較舊印花稅約16萬元，節省4萬元或25%。

利嘉閣聯席董事李啟昌稱，荔枝角西九四小龍之一昇悅居第2座中層G室，實用面積517方呎，2房間隔、望市景及海景，買家因印花稅調低而增加入市意欲，斥888萬購入單位，實呎17176元；原業主2009年以約300萬元購入，帳面賺588萬元或接近2倍。

可留意是，上述單位成交價按舊稅制需付33.3萬元稅款，新制則付26.6萬元，即節省6.7萬元或20%。

昇悅居2房售888萬 新買家慳稅近7萬

港島方面，美聯高級分區營業經理陳彪表示，本月至22日，港島東指標屋苑太古城，暫時錄得約26宗成交；新成交包括翠榕閣低層G室，實用面積1015方呎，屬3房連套房間隔、附裝修，獲同區換樓客承接，成交價為1810萬元，實呎17833元；原業主於2014年7月，以約1436萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利約374萬元，物業期內升值約26%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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