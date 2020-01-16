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MONACO低座4房特色戶 寬敞闊落

【明報專訊】踏入2023年，樓市在本港與內地恢復全面通關效應的帶動下，迎來新氣象。會德豐旗下、已屆現樓的啟德沐泰街MONACO系列，亦趁機開放多個現樓示範單位吸客，其中以同區罕有的複式特色示範單位最矚目，加上度假風情十足的住客會所，相信將吸引不少換樓客，以及追求生活品味的買家。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

2021年首度開賣的MONACO系列分為2期（不包括MONACO ONE等），總共提供646伙，現已售出逾95%單位，而餘貨中的特色戶以招標形式出售。今次介紹的現樓示範單位，屬第2期GRANDE MONACO低座D座3樓、5樓連天台A室特色戶，實用面積1543方呎，屬4房雙套連工作間複式戶；由於4間房均設於上層，所以下層的大廳格外寬敞，亦沒有過多的門位及走廊位，令空間更歸一，家具擺位亦可更方便。

4房複式設長形露台

擴闊大廳視野

至於大廳，連接露台的玻璃敞門長度超過5米，為單位內籠帶來充足自然光線。露台設計屬窄長形，闊度只容納一人站立，但可增加單位內空氣流通，以及擴闊大廳的視野。大廳旁的廚房同樣空間充裕，呈U形的廚櫃已附設一系列電器，工作枱的位置可以供住戶增添喜愛的廚具。

至於上層的4間睡房，均一致朝向西北，景觀大致相同，惟主人房設有雙邊近乎落地的大窗，令住戶可享開揚景觀，空間亦足可兼容特大雙人牀和大衣櫃等家具；主人房套廁，以亦高溫瓷磚鋪砌牆身及地面，加上採雙洗手盆設計，甚顯氣派。

單位內置樓梯除接通上下層外，亦連接面積約552方呎的天台，由於空間歸一四正，用途可更多元化，可作為小朋友的玩樂天地，亦可作家族聚會之用。

除特色大戶外，發展商同時開放分層示範單位；其中第2A座25樓B室，實用面積678方呎，原則為3房連儲物室間隔，但將儲物室改為品酒區，為住戶增加藏酒及與朋友相聚的空間。

單位整體裝修用色鮮明，並配搭不少抽象畫，提升室內氣氛。3間房間的設計美觀實用，兒童房風格活潑，並有足夠收納空間，料看過的小朋友都會留下深刻印象。

兒童房風格活潑

至於其餘兩間房，分別為主人房及書房，以深藍色打造出時尚氣息，主人睡房設對流窗，並設大型玻璃門衣櫃，可收納大件衣物；書房設大型收納櫃，可擺放文具及家居物品，櫃身上下的弧形設計不但美觀，亦減低家居意外機會，房內設有工作平台，可增加空間流通。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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