布少明：財案「小減辣」利樓市

對於有評論指調整印花稅對樓市的影響輕微，誠然，如果政府能下定決心減辣，例如撤銷DSD，對樓市的幫助當然更大。不過，也別少看調整印花稅對市民的幫助。購買900萬元的物業，最多可節省印花稅約6.75萬元，即使400萬元的物業，亦最多可節省約3萬元，正好用來繳付其他置業費用，例如運輸、電器、家具等開支。事實上，本港樓價高昂，上車者的負擔巨大，「慳得一元是一元」，能節省數萬元，對不少港人而言，已經是非常顯著的幫助。

隨着《財政預算案》，加上新盤大軍由2月起正式投入「戰場」，將進一步帶動樓市氣氛，刺激價量繼續齊升，而現時樓價距離重返高峰仍有一段距離，有意入市者，不妨將注意力投放於一些去年「跌過籠」但是近期反彈幅度未見顯著的屋苑，如將軍澳峻瀅成交呎價於去年大跌24.3%，惟近期樓價僅回升5.2%，配合未來日出康城的發展，樓價明顯是「有水位」可升。如對新界發展有信心，可考慮屯門的大興花園，去年成交呎價大跌23.7%，如今僅反彈6.1%，亦是呎價「低水」屋苑，極有上升潛力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]