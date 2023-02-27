廖偉強：樓巿將由高端市場帶動

主要是大家將焦點放在大眾市場成交，樓市經過這幾年社會運動及疫情洗禮，確實起了變化，香港經濟受損程度頗為嚴重，人才流失數量亦龐大，經濟不景令買家入市顯得非常審慎；加上發展商仍觀察市場反應，不敢貿然推出有龐大數量單位的新盤，因為如果銷情不理想的話，恐會火燒連環船，令其他新盤亦受牽連。

最新香港人口數字跌至733萬人，較上一次少6萬人。有些人會認為人口少了是影響樓市其中一個重要因素，但筆者以數字化去分析，香港平均每年物業總成交量約7萬宗，即佔香港人口1%，那麼，流失6萬人的數量若以1%計算，房地產需求只是少了約600宗，實際影響非常有限。

支持樓市另一因素，就是政府在今年推出的高端人才通行證計劃，截至目前為止申請人次已經超過1萬人，這批生力軍必定需要在香港居住，確實對香港房地產起着重要的支持作用；加上香港的通關，有實力的內地人及新香港人對高端物業的需求很大，所以近期市場活躍的成交當中，佔有很重的比例屬高端物業的交易。

正因如此，大家認為市場已經全面復蘇，這是眾人的期望，筆者亦認為會很快兌現，因為高端市場的熱鬧將會帶動大眾市場的暢旺，大家期望的小陽春，絕對有可能在3月份出現！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]