經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓巿將由高端市場帶動

【明報專訊】農曆新年過後，市場上無論是業主或地產代理都期望見到小陽春的出現，但2月份快將完結了，市場的成交數量仍未達到小陽春標準，二手市場表現更為遜色，原因是大部分業主已提升價錢，買家需時觀察及適應，所以二手市場的成交比1月份更少。新盤市場方面，但仍未突破1000宗，綜觀市場買家的反應仍然相當熱烈，那麼原因何在呢？

主要是大家將焦點放在大眾市場成交，樓市經過這幾年社會運動及疫情洗禮，確實起了變化，香港經濟受損程度頗為嚴重，人才流失數量亦龐大，經濟不景令買家入市顯得非常審慎；加上發展商仍觀察市場反應，不敢貿然推出有龐大數量單位的新盤，因為如果銷情不理想的話，恐會火燒連環船，令其他新盤亦受牽連。

最新香港人口數字跌至733萬人，較上一次少6萬人。有些人會認為人口少了是影響樓市其中一個重要因素，但筆者以數字化去分析，香港平均每年物業總成交量約7萬宗，即佔香港人口1%，那麼，流失6萬人的數量若以1%計算，房地產需求只是少了約600宗，實際影響非常有限。

支持樓市另一因素，就是政府在今年推出的高端人才通行證計劃，截至目前為止申請人次已經超過1萬人，這批生力軍必定需要在香港居住，確實對香港房地產起着重要的支持作用；加上香港的通關，有實力的內地人及新香港人對高端物業的需求很大，所以近期市場活躍的成交當中，佔有很重的比例屬高端物業的交易。

正因如此，大家認為市場已經全面復蘇，這是眾人的期望，筆者亦認為會很快兌現，因為高端市場的熱鬧將會帶動大眾市場的暢旺，大家期望的小陽春，絕對有可能在3月份出現！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）s

[廖偉強]

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