經濟
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：博股價反彈 港交所牛52327

【明報專訊】美國勞工市場需求持續熾熱，上周四公布新申領失業救濟人數低過預期。美股反覆做好，道指亦微升0.33%。如投資者想作兩手準備，想用牛熊證部署，可留意瑞銀新推出的美股指數牛熊證。如投資者看好道指可留意道指牛證（49643），收回價32,000點，2023年6月到期，有效槓桿約18倍。如投資者看淡道指，可留意道指熊證（49644），收回價35500點，2024年3月到期，有效槓桿約14倍。

另外，港交所（0388）上周四出業績，去年第四季重新錄得盈利增長，但有大行報告包括瑞銀下調港交所目標價，上周五股價持續走弱。留意到周五引伸波幅有上調迹象，如想避免引伸波幅回調風險，可用牛熊證部署。如看好可留意牛證（52327），收回價300元，2023年7月到期，有效槓桿約15倍。如看淡可留意熊證（52320），收回價358元，2024年1月到期，有效槓桿約7.7倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

NOVO LAND 2B兩日兩加推共206伙 昨第二度加推折實均呎逼1.4萬 1房429萬起
NOVO LAND 2B兩日兩加推共206伙 昨第二度加推折實均呎逼1.4萬 1房429萬起
本月830宗成交 較上月倍升
本月830宗成交 較上月倍升
預算案後首周末 十大屋苑24成交彈六成
預算案後首周末 十大屋苑24成交彈六成
內地客1250萬「買殼」購盈翠3房 慳375萬辣稅
內地客1250萬「買殼」購盈翠3房 慳375萬辣稅
置地共享工作間 出租率逾九成
置地共享工作間 出租率逾九成
GEM上市難 企業轉赴星美集資 業界批「細公司多風險」思維削港優勢
GEM上市難 企業轉赴星美集資 業界批「細公司多風險」思維削港優勢
業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」
業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」
新上市安排下月推 許正宇：吸新興產業
新上市安排下月推 許正宇：吸新興產業
高銀九龍灣宏泰道項目權益 疑轉售爪哇集團
高銀九龍灣宏泰道項目權益 疑轉售爪哇集團
瑞銀朱正芹：內地經濟向好 港股難重演去年大跌
瑞銀朱正芹：內地經濟向好 港股難重演去年大跌
A股湧歐發GDR 難威脅港IPO
A股湧歐發GDR 難威脅港IPO
德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損
德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損
美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰
美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰
每周晤外賣騎手 聆聽了解再解決問題
每周晤外賣騎手 聆聽了解再解決問題
陳茂波：三大重點谷經濟
陳茂波：三大重點谷經濟
推廣公司AI助製內容 多招防出錯
推廣公司AI助製內容 多招防出錯
學院講師：省編程時間
學院講師：省編程時間
鄺翠玲：現有醫保不足 可加購設自付費住院保
鄺翠玲：現有醫保不足 可加購設自付費住院保
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績料欠佳 騰訊沽12798
金子：季績料欠佳 騰訊沽12798
張兆聰：市場宏觀沽售下 候低吸太航
張兆聰：市場宏觀沽售下 候低吸太航
張兆聰：美股板塊輪動 美債再落分段買
張兆聰：美股板塊輪動 美債再落分段買
伍禮賢：長飛光纖盈喜 進業績增長期
伍禮賢：長飛光纖盈喜 進業績增長期
王良享：投資組合增AI比重已避無可避
王良享：投資組合增AI比重已避無可避
溫傑：艾德韋宣受惠經濟復常 前景可憧憬
溫傑：艾德韋宣受惠經濟復常 前景可憧憬
謝偉銓：檢討《保護海港條例》 維護社會長遠利益
謝偉銓：檢討《保護海港條例》 維護社會長遠利益
買漫遊卡北上3日 50元有找
買漫遊卡北上3日 50元有找
沈永年：內地買車中伏位大披露
沈永年：內地買車中伏位大披露
陸振輝：健康才是人生真正財富
陸振輝：健康才是人生真正財富
林嘉文：利差優勢恐減 美元料重拾跌勢
林嘉文：利差優勢恐減 美元料重拾跌勢
許健生：區塊鏈支持ESG發展 改善全球貿易
許健生：區塊鏈支持ESG發展 改善全球貿易
陳大為：儲局如欲改動通脹目標 須向公眾解釋
陳大為：儲局如欲改動通脹目標 須向公眾解釋
陸振球：買土耳其ETF曲線救災
陸振球：買土耳其ETF曲線救災
陸振球：港發債搞基建未嘗不可
陸振球：港發債搞基建未嘗不可
林少陽：美股恐慢熊式調整 不利港股
林少陽：美股恐慢熊式調整 不利港股
技術取勝：綠債處50天線之上
技術取勝：綠債處50天線之上
李聲揚：新世界負債稍升 不虞抽水
李聲揚：新世界負債稍升 不虞抽水
蔡金強：故鄉的魚
蔡金強：故鄉的魚
艾雲豪：行為科學介入創業投資
艾雲豪：行為科學介入創業投資
李順威：基金經理投資仍偏向保守
李順威：基金經理投資仍偏向保守
劉思明：未到撈底時 入市睇成交
劉思明：未到撈底時 入市睇成交
何啟聰：績後重現跌勢 阿里沽28464
何啟聰：績後重現跌勢 阿里沽28464
摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905
摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905
周顯：細價股100合一 「神」級操作
周顯：細價股100合一 「神」級操作
王弼：趁英偉達佳績套現晶片股
王弼：趁英偉達佳績套現晶片股
曾淵滄：賣地恐續流標 供應量未必達標
曾淵滄：賣地恐續流標 供應量未必達標
湯文亮：「一Q清袋」基本條件與作用
湯文亮：「一Q清袋」基本條件與作用
陳永傑：美裁員風起 加息添阻力
陳永傑：美裁員風起 加息添阻力
廖偉強：樓巿將由高端市場帶動
廖偉強：樓巿將由高端市場帶動
布少明：財案「小減辣」利樓市
布少明：財案「小減辣」利樓市
馬泰陽：減首置印花稅 中小型樓受惠
馬泰陽：減首置印花稅 中小型樓受惠
MONACO低座4房特色戶 寬敞闊落
MONACO低座4房特色戶 寬敞闊落
翠擁華庭成交增 個別呎價逾1.3萬
翠擁華庭成交增 個別呎價逾1.3萬
善用「年金至識揀」選合適產品
善用「年金至識揀」選合適產品