經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：績後重現跌勢 阿里沽28464

【明報專訊】港股上周五捱沽，恒指收市跌逾340點，連跌4個交易日，是自年初以來最低水平。隨着恒指低位逐步接近250天線，一旦失守，或下試200天線約19,624點水平，向上或以上試20,500點為短期目標。

阿里巴巴（9988）季績優於預期，不過股價依然受壓，上周五跌幅逐步擴大至逾半成，低見90元的接近兩個月低位，支持或下移至參考88元，100元關口或已重建阻力。看好或可考慮阿里認購證（25484），行使價95.05元，2023年9月到期，實際槓桿約4.1倍。看淡或可留意阿里認沽證（28464），行使價66.63元，2023年6月到期，實際槓桿約4.9倍。

騰訊失守350元，但跌幅已屬ATM中最小。看好或可考慮騰訊認購證（13773），行使價430.2元，2023年7月到期，實際槓桿約8倍。看淡或可留意騰訊認沽證（13917），行使價303.68元，2023年7月到期，屬新上市產品。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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