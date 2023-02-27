經濟
林嘉文 匯市前瞻

投資策略

林嘉文：利差優勢恐減 美元料重拾跌勢

【明報專訊】市場近日對美聯儲的利率前景有所修正，並預計在2023年內其政策利率將升至更高水平，同時在更長時間內維持高位，相關預期推升美國債券收益率之餘，亦帶動了美元出現反彈。

然而，筆者預計美元有機會在未來3個月內重拾跌勢，一方面是因為雖然最近幾周的升勢都集中於美國收益率之上，但美國以外的收益率後市亦可能會在央行收緊貨幣政策下迎頭趕上，繼而令美元的利差優勢有所減退；另一邊廂，美國債券收益率最終亦可能會因當地增長前景放緩而回軟。

作為組成美匯指數中佔比最高的貨幣，歐元在2月內亦受制於美元的強勢，不過由於歐元區內經濟增長數據好過預期，加上歐洲央行明確偏鷹，都為歐元提供了一定支持。後市由於筆者相信美元走勢將會有所回吐，配合區內增長和政策面都傾向正面，預計歐元兌美元未來3個月有力回升至1.08至1.09水平。

相比之下，日圓近日可能比歐元更加受到市場注視，因市場仍非常關注任何有關日本央行收益率曲線控制政策（YCC）的消息。筆者估計日本央行最終會修改YCC，但相信時間至少會是現任行長黑田東彥於4月離任之後。因此，未來幾個月美元兌日圓較大可能在128至132之間波動；但長線而言，筆者仍維持看好日圓兌美元在利差收窄下而向好。至於包括澳元在內的商品貨幣，亦有機會受惠中國經濟重新開放帶動大宗商品需求上升；至於澳洲央行近日有迹象再度轉鷹，都有望為澳元提供額外的支持。

渣打香港財富管理高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[林嘉文 匯市前瞻]

上 / 下一篇新聞

NOVO LAND 2B兩日兩加推共206伙 昨第二度加推折實均呎逼1.4萬 1房429萬起
NOVO LAND 2B兩日兩加推共206伙 昨第二度加推折實均呎逼1.4萬 1房429萬起
本月830宗成交 較上月倍升
本月830宗成交 較上月倍升
預算案後首周末 十大屋苑24成交彈六成
預算案後首周末 十大屋苑24成交彈六成
內地客1250萬「買殼」購盈翠3房 慳375萬辣稅
內地客1250萬「買殼」購盈翠3房 慳375萬辣稅
置地共享工作間 出租率逾九成
置地共享工作間 出租率逾九成
GEM上市難 企業轉赴星美集資 業界批「細公司多風險」思維削港優勢
GEM上市難 企業轉赴星美集資 業界批「細公司多風險」思維削港優勢
業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」
業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」
新上市安排下月推 許正宇：吸新興產業
新上市安排下月推 許正宇：吸新興產業
高銀九龍灣宏泰道項目權益 疑轉售爪哇集團
高銀九龍灣宏泰道項目權益 疑轉售爪哇集團
瑞銀朱正芹：內地經濟向好 港股難重演去年大跌
瑞銀朱正芹：內地經濟向好 港股難重演去年大跌
A股湧歐發GDR 難威脅港IPO
A股湧歐發GDR 難威脅港IPO
德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損
德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損
美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰
美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰
每周晤外賣騎手 聆聽了解再解決問題
每周晤外賣騎手 聆聽了解再解決問題
陳茂波：三大重點谷經濟
陳茂波：三大重點谷經濟
推廣公司AI助製內容 多招防出錯
推廣公司AI助製內容 多招防出錯
學院講師：省編程時間
學院講師：省編程時間
鄺翠玲：現有醫保不足 可加購設自付費住院保
鄺翠玲：現有醫保不足 可加購設自付費住院保
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績料欠佳 騰訊沽12798
金子：季績料欠佳 騰訊沽12798
張兆聰：市場宏觀沽售下 候低吸太航
張兆聰：市場宏觀沽售下 候低吸太航
張兆聰：美股板塊輪動 美債再落分段買
張兆聰：美股板塊輪動 美債再落分段買
伍禮賢：長飛光纖盈喜 進業績增長期
伍禮賢：長飛光纖盈喜 進業績增長期
王良享：投資組合增AI比重已避無可避
王良享：投資組合增AI比重已避無可避
溫傑：艾德韋宣受惠經濟復常 前景可憧憬
溫傑：艾德韋宣受惠經濟復常 前景可憧憬
謝偉銓：檢討《保護海港條例》 維護社會長遠利益
謝偉銓：檢討《保護海港條例》 維護社會長遠利益
買漫遊卡北上3日 50元有找
買漫遊卡北上3日 50元有找
沈永年：內地買車中伏位大披露
沈永年：內地買車中伏位大披露
陸振輝：健康才是人生真正財富
陸振輝：健康才是人生真正財富
許健生：區塊鏈支持ESG發展 改善全球貿易
許健生：區塊鏈支持ESG發展 改善全球貿易
陳大為：儲局如欲改動通脹目標 須向公眾解釋
陳大為：儲局如欲改動通脹目標 須向公眾解釋
陸振球：買土耳其ETF曲線救災
陸振球：買土耳其ETF曲線救災
陸振球：港發債搞基建未嘗不可
陸振球：港發債搞基建未嘗不可
林少陽：美股恐慢熊式調整 不利港股
林少陽：美股恐慢熊式調整 不利港股
技術取勝：綠債處50天線之上
技術取勝：綠債處50天線之上
李聲揚：新世界負債稍升 不虞抽水
李聲揚：新世界負債稍升 不虞抽水
蔡金強：故鄉的魚
蔡金強：故鄉的魚
艾雲豪：行為科學介入創業投資
艾雲豪：行為科學介入創業投資
李順威：基金經理投資仍偏向保守
李順威：基金經理投資仍偏向保守
劉思明：未到撈底時 入市睇成交
劉思明：未到撈底時 入市睇成交
何啟聰：績後重現跌勢 阿里沽28464
何啟聰：績後重現跌勢 阿里沽28464
瑞銀亞洲：博股價反彈 港交所牛52327
瑞銀亞洲：博股價反彈 港交所牛52327
摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905
摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905
周顯：細價股100合一 「神」級操作
周顯：細價股100合一 「神」級操作
王弼：趁英偉達佳績套現晶片股
王弼：趁英偉達佳績套現晶片股
曾淵滄：賣地恐續流標 供應量未必達標
曾淵滄：賣地恐續流標 供應量未必達標
湯文亮：「一Q清袋」基本條件與作用
湯文亮：「一Q清袋」基本條件與作用
陳永傑：美裁員風起 加息添阻力
陳永傑：美裁員風起 加息添阻力
廖偉強：樓巿將由高端市場帶動
廖偉強：樓巿將由高端市場帶動
布少明：財案「小減辣」利樓市
布少明：財案「小減辣」利樓市
馬泰陽：減首置印花稅 中小型樓受惠
馬泰陽：減首置印花稅 中小型樓受惠
MONACO低座4房特色戶 寬敞闊落
MONACO低座4房特色戶 寬敞闊落
翠擁華庭成交增 個別呎價逾1.3萬
翠擁華庭成交增 個別呎價逾1.3萬
善用「年金至識揀」選合適產品
善用「年金至識揀」選合適產品