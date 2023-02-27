陸振輝：健康才是人生真正財富

健康，其實是一種責任。與其為家人爭取無盡財富而拖垮了自己的身體，不如保持健康的身體去面對生活。一個家庭的幸福美好，必定是建立在健康的基礎上，沒有病痛，人才能夠感受到歡樂的情緒。

不貪婪就可笑看風雲

健康，其實是對自己溫柔。因為身體健康才能夠享受美食、才能夠行動自由、才能夠隨心所欲。不健康，甚至可以是連住都不是住在家裏（而是住醫院）！善待自己，才是真正體貼自己。

健康，其實是最高級的生活方式。人有了健康，才能有更多的心思與時間去探索未知。因此健康並不只是身體的需要，也是精神上的必需。

健康，其實是對自己最大的尊重。身心健康，就是人生最美的妝容、就是人生最終的追求。不必攀比，就可以心懷旭日，就可以指點江山，就可以玉樹臨風，就可以笑傲江湖。

健康，其實也是對生活的最好的回應。君子好財，取之有道。

如果人生真正的財富是健康，那聰明的你，自然會有一種更明智的選擇。每個人處世都必須有度，不踰越、不貪婪，自然就可以舉重若輕、笑看風雲。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]