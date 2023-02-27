溫傑：艾德韋宣受惠經濟復常 前景可憧憬

大市下跌空間或有限

展望後市，我們當然要留意利淡因素會否惡化。惟與此同時，投資者同樣有利好因素值得憧憬。首先，兩會將於下月初舉行，料中央將積極推動財政政策以支持經濟回穩。另外，隨着內地復常，經濟數據亦會改善，相信有利市場氣氛。若配合業績改善，有望推動恒指回穩。

上文提到美國加息預期升溫，以下為聯儲局最新會議紀要的重點：

•通貨膨脹率仍然「遠高於」央行2%的目標，並補充說，勞動力市場仍然「非常緊張，導致工資和價格持續面臨上行壓力」；

•「與會者指出，過去3個月收到的通脹數據顯示，月度價格漲幅出現可喜的放緩，但強調要確信通脹正處於持續下行道路上，還需要有更多證據表明，在更廣泛的價格區間出現進展」；

•成員們認為「持續」加息是必要的。

而在會議紀要公布之前，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）稱，當局抗擊通脹的鬥爭遠未結束。結合會議紀要及近期聯儲局委員的言論，我們現時預期，聯儲局將分別於3月及5月各加息25點子；而6月再加25點子的機會亦已顯著增加。

大家要留意的是，利率上升拖累大市表現，對增長型的股份往往影響較大。而在業績期期間，股價波動亦會較大，若投資者希望分注佈局科技股，我們仍然建議選擇科技股ETF，以分散風險。當中大家可以留意南方恒生科技ETF（3033）或華夏恒生科技ETF（3088）。

艾德韋宣業績大幅改善

今個星期介紹的股份是艾德韋宣集團（9919）。集團為大中華領先的泛時尚品牌數據互動營銷集團，於2021年佔總市場份額約9.2%。旗下業務可分為三部分，包括

•體驗營銷服務──向客戶提供全面營銷解決方案，如籌辦時裝騷、大型展覽及新產品發布會等；

•數字營銷服務──以抖音電商直播，為客戶提供在線數字營銷與品牌推廣服務；在微博、微信社交媒體平台為客戶推出營銷活動；

•知識產權（IP）拓展業務──集團獲授予使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國舉辦授權活動。

以首項業務為例，自2020年起集團積極推進數據互動營銷業務，時裝秀及展覽現時已不僅僅是嘉賓現場出席的盛事，亦為可創建內容上載至網上作二次曝光的活動，透過數據互動服務即可享受大量的線上曝光。集團過去兩年籌備的多場線下營銷活動已進行線上直播，並吸引了數以百萬計的直播點擊量，印證業務模式可行。

集團早前發出內幕公告，提供了最新的財務資料。通告預計2022財政年度錄得未經審核純利約為2750萬元人民幣（經扣除授出股份獎勵所產生的一次性開支1860萬元人民幣，以及支付股息所產生的預扣稅開支780萬元人民幣）。雖然純利較2021財政年度有所減退，但主要由於去年上半年疫情在內地再度爆發所影響，包括取消或延遲大型營銷活動及展覽。

如聚焦下半年業績，集團業務展現轉虧為盈的強力反彈，截至去年6月30日止6個月的虧損850萬元人民幣轉為全年溢利2750萬元人民幣（即下半年增加了3600萬元人民幣）。由此可見，集團可算是「復常受惠股」，2023年業務前景值得憧憬。集團將於3月初公布去年業績，管理層表示將會安排多場線下路演，有機會本欄將會作出跟進。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]