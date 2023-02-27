經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：現有醫保不足 可加購設自付費住院保

【明報專訊】1月30日〈理財信箱〉說到林先生（52歲，單身）目標是65歲退休前，好好安排退休金，以及處理好尚未還清樓按的自住物業；筆者亦提及醫療費用支出亦需關注。林先生十多年前已選購一份實報實銷的住院保險，由於當年較着眼保費支出，保障範圍比較基本。現在經濟情况改善，是考慮加強醫療保障的好時機，他看過一些較高保障額的計劃，以現年齡來說，保費能負擔得到，但由於5年前因小毛病曾入院，擔心這或會影響新計劃的申請。

筆者有以下看法：

1）醫療開支的增幅普遍比通脹高，亦會隨年齡而增加，所以在成本上需小心策劃；

2）之前的小毛病是否對日後新申請的醫療保險有影響，是不能一概而論的，保險公司較常用的做法是增加保費（術語叫加loading）、將老毛病列入「不保事項」、拒絕申請，不過筆者亦遇見是什麼條款也沒加入的。如果擔心這小毛病對新的醫療保險有影響，可保留現有住院保險，然後新購一份設有自付費（又稱墊底費）的計劃，萬一有傷病，可先向現計劃索償，若計劃的保障額不敷應用，便可向這設有自付費的新計劃索償。

就以林先生的情况看，建議如下：

1）現基本的住院計劃的保費約為6000元，若住院總支出5萬元，粗略估計可索償到八成以上，但若支出增至10萬元的話，索償比例或降至六成；

2）林先生心儀的高保障額住院保險計劃有數個自付費的選擇，無自付費版本的現保費約1.5萬元，若選擇此版本，便希望取消現計劃以減低成本，但擔心之前的小毛病影響審批結果；但若林先生選擇5萬元自付費版本，現保費約為5500元；

3）策略上，保持現有計劃為第一索償計劃，若有不足便向高保障額計劃索償，總保費也是1.15萬元，對比無自付費版本，保費減輕逾兩成，但無損保障能力；

4）就算新計劃將小毛病列入「不保事項」，仍有舊計劃應付舊患，有一定的保障。

住院計劃的特性是保費隨年齡增加，但事實是 （1）人均壽命增長；（2）醫療藥物及用品發展迅速，費用隨之增加，所以退休金中需預留空間處理。

既然林先生每月有1.5萬元盈餘，大可每月撥出2000元作為「醫療費用專戶」的年金戶口，為期10年，共注資24萬元，在65歲退休時，提取年金以支付或資助住院保險，並安排使用「遞增年金」模式（每兩年將年金收入增加5%，直至終老），以抵抗通脹及保費的增幅。他在65歲時料可每年提取1.6萬元年金，對日後保費支出有緩衝作用。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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