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學院講師：省編程時間

【明報專訊】香港伍倫貢學院科學院講師黎奕軒（圖）認為，ChatGPT確實可以用來快速編程，還支援多種程式語言，但亦有不少限制，最明顯的，就是其任務必須說得很清晰、具體和單一。

例如，若叫ChatGPT產生一個將羅馬數目字轉換成阿拉伯數目字的程式，它的確可以輕易做到。但若叫ChatGPT來設計一個購物網站或者一個光學字元辨識（OCR）軟件，它便辦不到，因為後兩者其實包括多個程式。

所以，人類作為ChatGPT用戶的價值，就是將一些模糊和抽象的要求清晰化和細分，以及發揮最後的把關作用。亦因此，他覺得，ChatGPT其實是適合一些訓練有素和有經驗的程式設計員使用，以節省時間（就好像一些開發套件般），其答案可以作程式設計的基本框架，多過讓未學懂程式設計的學生使用。

未發現學生利用ChatGPT做功課

若還未學懂程式設計的學生想使用ChatGPT，至少也應該堅守一個底線原則。那就是，自己必須看得明所有程式碼，理解到整個程式為何會這樣設計，那才能轉化成自己的知識。否則，若只是不求甚解，但求可以交到功課，那就不是正確的運用方式。

在大學內，他認為，一年級的平日功課確實可以借助ChatGPT來直接完成，但由二年級起，已不太可行。他暫時還未發覺其學生有明顯使用ChatGPT來做功課的現象。

但一般來說，使用ChatGPT產生的程式碼會略長一點。若他對某個學生提交的功課有所懷疑，例如後者運用了某些他還未教過的指令，他會請學生解釋。如果學生能夠解釋得到其程式為何會這樣設計，他覺得那就沒有所謂。就算真的借助了ChatGPT來完成該功課，但至少該學生理解得到，那已轉化成其知識。

[新經濟新天地]

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