推廣公司AI助製內容 多招防出錯

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵、劉焌陶

Midjourney：毋須由零開始

收費可減三成

Market Hubs Intelligences Limited共同創辦人李鑒泉（圖）表示，該公司是在去年中開始使用人工智能圖像生成軟件Midjourney來協助設計宣傳圖片，以節省時間和成本。李鑒泉解釋，他一向都會按項目來請一些設計師代為設計宣傳圖片。很多時，他其實已經有些少意念，但由於只是口頭和設計師溝通，沒有圖片或實物，後者未必能領會到其真正意思。往往到了設計師提供初稿時，他才發覺對方捉錯用神，又要要求對方大幅度修改，有些廢時失事。使用Midjourney之後卻不同，他可以先輸入一些關鍵字來產生多幅圖片，再從中挑選出一幅比較接近自己意念的圖片，然後再告訴合作的設計師，參考該圖來創作，或者甚至只需以該圖為藍本，作少許修改。

製圖供設計師參考 免捉錯用神

這樣便大大減少了設計師捉錯用神、和該公司來來回回、廢時失事的問題。而且，因為合作的設計師毋須由零開始，工作簡單得多，收費也可以下調三成。

有報道稱，連《經濟學人》（The Economist）和《COSMOPOLITAN》等著名雜誌去年也曾經不約而同地使用了Midjourney製作的圖片作為封面設計。

除了AI圖像生成軟件之外，該公司由去年12月底，還開始使用OpenAI的對話式人工智能聊天機械人ChatGPT，翻譯和改寫新聞稿。一般來說，該公司會先為企業客戶撰寫中文的新聞稿。然後，再將中文新聞稿放上ChatGPT，讓後者翻譯成英文。

先寫中文稿 善用ChatGPT翻譯英文

但第一次翻譯出來的英文新聞稿仍有沙石，所以他們會要求ChatGPT將之優化（Polish）或者改寫（Rewrite）。通常優化或改寫3至4次之後，英文新聞稿質素就大致可接受。之後，他們就會再利用ChatGPT來改寫出多個社交媒體風格（包括facebook、WhatsApp、IG等）的短文，然後逐一上載至相應的社交媒體。這樣會比所有版本的新聞稿都由人手撰寫明顯省時。這是他們試驗出來利用ChatGPT的最穩陣方法。

為什麼是先中後英，以及先長後短（撮寫）？因為ChatGPT在文法方面雖然已經大有進步，直逼真人，但仍然是英文比中文更準確，處理英文的速度比中文快得多。

至於直接叫ChatGPT自行撰寫一篇文章，則不太可行。因為ChatGPT始終不是真人，不太可能自行分析、組織和搜尋各種內容，拼湊出達到人的水平的文章；其資料庫也只去到2021年，不能包括所有話題的內容，尤其是在中文方面，資料相對較弱。

若只簡單用一句說話，叫ChatGPT撰寫一篇文章來談談寵物救護車，即使是用英文，其水平也不可接受。例如，它會錯誤將寵物救護車當成一種剛推出的新服務來寫（其實在香港已推出差不多4年。此外，它也不知道這服務是由哪些公司推出、在什麼地區推出、現時共有多少部寵物救護車、其收費方式等等。

ChatGPT英文比中文佳

當然，如果用戶列出文章的大綱和要點，ChatGPT寫出來的文章會比較好。但仍然是英文比中文為佳，以及需要改寫好幾次，對於講求高水準、嚴謹和準確的內容來說，不太穩陣，若不作fact check，仍然可能出錯。記者曾經請李鑒泉即時試用ChatGPT來分別撰寫有關牙周病和「阿茲海默症」的文章，感覺大致也是這樣。

另外，ChatGPT不懂得說每一項資料它有多大把握。只要它提供答覆，它每一句都會說得語氣肯定、信心十足。因此，若出起錯來，可能相當離譜，完全是張冠李戴、馮京作馬涼。曾經有台灣用戶表示，ChatGPT竟然將一個在台灣有名的廚師，說成是香港的多產演員兼導演；又將日本一個偶像男團，當成是漫畫中的主角。

[新經濟新天地]