經濟
新經濟新天地

推廣公司AI助製內容 多招防出錯

【明報專訊】人工智能技術生成內容（AIGC）近期成為炙手可熱的話題，有關Midjourney和ChatGPT的新聞和討論，可說是不絕於耳，爭論相當大。究竟這些工具可以發揮什麼作用，是否足以取代人類，使用起來又有什麼限制？

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵、劉焌陶

Midjourney：毋須由零開始

收費可減三成

Market Hubs Intelligences Limited共同創辦人李鑒泉（圖）表示，該公司是在去年中開始使用人工智能圖像生成軟件Midjourney來協助設計宣傳圖片，以節省時間和成本。李鑒泉解釋，他一向都會按項目來請一些設計師代為設計宣傳圖片。很多時，他其實已經有些少意念，但由於只是口頭和設計師溝通，沒有圖片或實物，後者未必能領會到其真正意思。往往到了設計師提供初稿時，他才發覺對方捉錯用神，又要要求對方大幅度修改，有些廢時失事。使用Midjourney之後卻不同，他可以先輸入一些關鍵字來產生多幅圖片，再從中挑選出一幅比較接近自己意念的圖片，然後再告訴合作的設計師，參考該圖來創作，或者甚至只需以該圖為藍本，作少許修改。

製圖供設計師參考 免捉錯用神

這樣便大大減少了設計師捉錯用神、和該公司來來回回、廢時失事的問題。而且，因為合作的設計師毋須由零開始，工作簡單得多，收費也可以下調三成。

有報道稱，連《經濟學人》（The Economist）和《COSMOPOLITAN》等著名雜誌去年也曾經不約而同地使用了Midjourney製作的圖片作為封面設計。

除了AI圖像生成軟件之外，該公司由去年12月底，還開始使用OpenAI的對話式人工智能聊天機械人ChatGPT，翻譯和改寫新聞稿。一般來說，該公司會先為企業客戶撰寫中文的新聞稿。然後，再將中文新聞稿放上ChatGPT，讓後者翻譯成英文。

先寫中文稿 善用ChatGPT翻譯英文

但第一次翻譯出來的英文新聞稿仍有沙石，所以他們會要求ChatGPT將之優化（Polish）或者改寫（Rewrite）。通常優化或改寫3至4次之後，英文新聞稿質素就大致可接受。之後，他們就會再利用ChatGPT來改寫出多個社交媒體風格（包括facebook、WhatsApp、IG等）的短文，然後逐一上載至相應的社交媒體。這樣會比所有版本的新聞稿都由人手撰寫明顯省時。這是他們試驗出來利用ChatGPT的最穩陣方法。

為什麼是先中後英，以及先長後短（撮寫）？因為ChatGPT在文法方面雖然已經大有進步，直逼真人，但仍然是英文比中文更準確，處理英文的速度比中文快得多。

至於直接叫ChatGPT自行撰寫一篇文章，則不太可行。因為ChatGPT始終不是真人，不太可能自行分析、組織和搜尋各種內容，拼湊出達到人的水平的文章；其資料庫也只去到2021年，不能包括所有話題的內容，尤其是在中文方面，資料相對較弱。

若只簡單用一句說話，叫ChatGPT撰寫一篇文章來談談寵物救護車，即使是用英文，其水平也不可接受。例如，它會錯誤將寵物救護車當成一種剛推出的新服務來寫（其實在香港已推出差不多4年。此外，它也不知道這服務是由哪些公司推出、在什麼地區推出、現時共有多少部寵物救護車、其收費方式等等。

ChatGPT英文比中文佳

當然，如果用戶列出文章的大綱和要點，ChatGPT寫出來的文章會比較好。但仍然是英文比中文為佳，以及需要改寫好幾次，對於講求高水準、嚴謹和準確的內容來說，不太穩陣，若不作fact check，仍然可能出錯。記者曾經請李鑒泉即時試用ChatGPT來分別撰寫有關牙周病和「阿茲海默症」的文章，感覺大致也是這樣。

另外，ChatGPT不懂得說每一項資料它有多大把握。只要它提供答覆，它每一句都會說得語氣肯定、信心十足。因此，若出起錯來，可能相當離譜，完全是張冠李戴、馮京作馬涼。曾經有台灣用戶表示，ChatGPT竟然將一個在台灣有名的廚師，說成是香港的多產演員兼導演；又將日本一個偶像男團，當成是漫畫中的主角。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

NOVO LAND 2B兩日兩加推共206伙 昨第二度加推折實均呎逼1.4萬 1房429萬起
NOVO LAND 2B兩日兩加推共206伙 昨第二度加推折實均呎逼1.4萬 1房429萬起
本月830宗成交 較上月倍升
本月830宗成交 較上月倍升
預算案後首周末 十大屋苑24成交彈六成
預算案後首周末 十大屋苑24成交彈六成
內地客1250萬「買殼」購盈翠3房 慳375萬辣稅
內地客1250萬「買殼」購盈翠3房 慳375萬辣稅
置地共享工作間 出租率逾九成
置地共享工作間 出租率逾九成
GEM上市難 企業轉赴星美集資 業界批「細公司多風險」思維削港優勢
GEM上市難 企業轉赴星美集資 業界批「細公司多風險」思維削港優勢
業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」
業界倡納生科股科研股 審批勿再「拖字訣」
新上市安排下月推 許正宇：吸新興產業
新上市安排下月推 許正宇：吸新興產業
高銀九龍灣宏泰道項目權益 疑轉售爪哇集團
高銀九龍灣宏泰道項目權益 疑轉售爪哇集團
瑞銀朱正芹：內地經濟向好 港股難重演去年大跌
瑞銀朱正芹：內地經濟向好 港股難重演去年大跌
A股湧歐發GDR 難威脅港IPO
A股湧歐發GDR 難威脅港IPO
德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損
德康農牧面對豬價波動挑戰 飼料成本升 錄經調整虧損
美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰
美團蓄勢攻港 foodpanda做好自己迎戰
每周晤外賣騎手 聆聽了解再解決問題
每周晤外賣騎手 聆聽了解再解決問題
陳茂波：三大重點谷經濟
陳茂波：三大重點谷經濟
學院講師：省編程時間
學院講師：省編程時間
鄺翠玲：現有醫保不足 可加購設自付費住院保
鄺翠玲：現有醫保不足 可加購設自付費住院保
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績料欠佳 騰訊沽12798
金子：季績料欠佳 騰訊沽12798
張兆聰：市場宏觀沽售下 候低吸太航
張兆聰：市場宏觀沽售下 候低吸太航
張兆聰：美股板塊輪動 美債再落分段買
張兆聰：美股板塊輪動 美債再落分段買
伍禮賢：長飛光纖盈喜 進業績增長期
伍禮賢：長飛光纖盈喜 進業績增長期
王良享：投資組合增AI比重已避無可避
王良享：投資組合增AI比重已避無可避
溫傑：艾德韋宣受惠經濟復常 前景可憧憬
溫傑：艾德韋宣受惠經濟復常 前景可憧憬
謝偉銓：檢討《保護海港條例》 維護社會長遠利益
謝偉銓：檢討《保護海港條例》 維護社會長遠利益
買漫遊卡北上3日 50元有找
買漫遊卡北上3日 50元有找
沈永年：內地買車中伏位大披露
沈永年：內地買車中伏位大披露
陸振輝：健康才是人生真正財富
陸振輝：健康才是人生真正財富
林嘉文：利差優勢恐減 美元料重拾跌勢
林嘉文：利差優勢恐減 美元料重拾跌勢
許健生：區塊鏈支持ESG發展 改善全球貿易
許健生：區塊鏈支持ESG發展 改善全球貿易
陳大為：儲局如欲改動通脹目標 須向公眾解釋
陳大為：儲局如欲改動通脹目標 須向公眾解釋
陸振球：買土耳其ETF曲線救災
陸振球：買土耳其ETF曲線救災
陸振球：港發債搞基建未嘗不可
陸振球：港發債搞基建未嘗不可
林少陽：美股恐慢熊式調整 不利港股
林少陽：美股恐慢熊式調整 不利港股
技術取勝：綠債處50天線之上
技術取勝：綠債處50天線之上
李聲揚：新世界負債稍升 不虞抽水
李聲揚：新世界負債稍升 不虞抽水
蔡金強：故鄉的魚
蔡金強：故鄉的魚
艾雲豪：行為科學介入創業投資
艾雲豪：行為科學介入創業投資
李順威：基金經理投資仍偏向保守
李順威：基金經理投資仍偏向保守
劉思明：未到撈底時 入市睇成交
劉思明：未到撈底時 入市睇成交
何啟聰：績後重現跌勢 阿里沽28464
何啟聰：績後重現跌勢 阿里沽28464
瑞銀亞洲：博股價反彈 港交所牛52327
瑞銀亞洲：博股價反彈 港交所牛52327
摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905
摩根大通亞洲：資金湧好倉 百度牛52905
周顯：細價股100合一 「神」級操作
周顯：細價股100合一 「神」級操作
王弼：趁英偉達佳績套現晶片股
王弼：趁英偉達佳績套現晶片股
曾淵滄：賣地恐續流標 供應量未必達標
曾淵滄：賣地恐續流標 供應量未必達標
湯文亮：「一Q清袋」基本條件與作用
湯文亮：「一Q清袋」基本條件與作用
陳永傑：美裁員風起 加息添阻力
陳永傑：美裁員風起 加息添阻力
廖偉強：樓巿將由高端市場帶動
廖偉強：樓巿將由高端市場帶動
布少明：財案「小減辣」利樓市
布少明：財案「小減辣」利樓市
馬泰陽：減首置印花稅 中小型樓受惠
馬泰陽：減首置印花稅 中小型樓受惠
MONACO低座4房特色戶 寬敞闊落
MONACO低座4房特色戶 寬敞闊落
翠擁華庭成交增 個別呎價逾1.3萬
翠擁華庭成交增 個別呎價逾1.3萬
善用「年金至識揀」選合適產品
善用「年金至識揀」選合適產品